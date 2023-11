Julien Uyttendaele stapt uit Brusselse PS: ‘De grote chef Ahmed Laaouej beslist alles’

Brussels volksvertegenwoordiger en deelstaatsenator Julien Uyttendaele stapt uit de Brusselse PS.

De zoon van de bekende grondwetspecialist Marc Uyttendaele en stiefzoon van PS-politica Laurette Onkelinx is het zat. Julien Uyttendaele liet vorige week in Franstalige kranten weten dat hij na twee termijnen als Brussels volksvertegenwoordiger de Brusselse PS verlaat. Hij zal zich niet opnieuw kandidaat stellen bij de regionale en federale verkiezingen volgend jaar.

De reden is dubbel. Aan de ene kant verstikt Brussels PS-voorzitter Ahmed Laaouej volgens Uyttendeale elke vorm van intern debat. ‘De grote chef beslist alles. PS-voorzitter Paul Magnette heeft ook geen enkele vat op Laaouej, hoor.’

Daarnaast kiest de Brusselse PS steeds vaker voor communautaristische standpunten, die vooral de achterban met een migratieachtergrond moeten plezieren. ‘Denk daarbij aan het verzet van de Brusselse PS tegen het verbod op onverdoofd slachten.’ Uyttendaele stemde voor zo’n verbod.

Vanaf toen is de afstand tussen de volksvertegenwoordiger en de Brusselse PS steeds groter geworden. ‘Ik vind het neerbuigend tegenover de intelligentie van moslims om te doen alsof zij allemaal zonder onderscheid vóór onverdoofd slachten zijn. En helemaal niet vatbaar voor redelijke argumenten tegen die praktijk.’

Door de koers van Laaouej bestaat er vandaag geen seculiere linkse partij meer in Brussel.

Ook op andere punten – denk aan het dragen van levensbeschouwelijke symbolen in overheidsdiensten – leefde Uyttendaele, verdediger van een messcherpe scheiding van kerk en staat, in onmin met de Brusselse PS. ‘Door de koers van Laaouej bestaat er vandaag geen seculiere linkse partij meer in Brussel. Sinds mijn aangekondigde vertrek krijg ik honderden berichten van mensen die zeggen dat ze voortaan politiek dakloos zijn.’

Uyttendaele is ook teleurgesteld in zijn rol als parlementslid. ‘Ik zie er het nut niet meer van in. Als parlementslid ben je een soort partijslaaf. Bovendien mag je als parlementslid van de meerderheid in het wetgevende werk niet samenwerken met de oppositie, ook als die met goede ideeën komt. En ministers van andere meerderheidspartijen controleren we dan weer wel – we proberen ze het soms echt lastig te maken –, maar de eigen ministers niet. Zo werkt het systeem. 89 stellen hersenen in het Brussels Parlement, en we doen er niets mee.’

Uyttendaele blijft naar eigen zeggen een socialist in hart en nieren. Na de verkiezingen gaat hij opnieuw fulltime aan het werk als advocaat, maar hij overweegt ook om zich als gewoon lid aan te sluiten bij een Waalse PS-afdeling. ‘Ik vraag politiek asiel aan’, lacht hij.