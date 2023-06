Jonathan Holslag stapt in de politiek, in Tienen: ‘We kunnen het maar proberen’

VUB-professor en Knack-columnist Jonathan Holslag, gespecialiseerd in internationale problemen, stapt in de lokale politiek. In Tienen gaat hij deel uitmaken van nieuwe stadspartij DURF. Hij hoopt volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen een mandaat te krijgen, zegt hij aan De Morgen.

‘Dit komt voor mij ook als een verrassing’, zegt Holslag (42) in de krant, ‘Ik had me eigenlijk voorgenomen om nog niet aan politiek te doen’. Maar sinds zijn verhuis naar Tienen voelt hij zich ‘omarmd door de stad’ en ‘ik vind het belangrijk om hier een politiek engagement op te nemen’.

De partij, of het project, staat nog in de kinderschoenen. Vanaf september worden luistersessies met bewoners georganiseerd. In november wordt een programma voorbereid. In december volgt een stadscongres, en ‘als alles lukt’, een partijprogramma en een lijst.

DURF heeft wel al een aantal spelregels aanvaard: geen politieke cumuls, één termijn van zes jaar per kandidaat, een sidekick per verkozene die zich kan inwerken etc.

Dit project betekent niet dat de internationale politiek hem niet langer boeit, schrijft Holslag in een mail. ‘Maar ik denk dat het een totale illusie is om als land of zelfs als Europees project grote veiligheidsstrategieën toe te passen, als de verdeeldheid binnenin groeit en burgers passief blijven’.

‘De lijm lost’

‘Mijn stad Tienen, heeft immense troeven, maar weerspiegelt ook zowat alle uitdagingen. De samenleving wordt razendsnel meer divers en voor veel mensen gaat het te snel. De lijm lost, het onveiligheidsgevoel neemt toe. Het vertrouwen in de lokale overheid ligt op 19 procent, nog lager dan elders in het land. De economische uitdagingen zijn groter dan op vele andere plekken. We kampen met enorme gaten in de infrastructuur. De industrie kampt met zware en soms valse concurrentie. De landbouw kreunt onder de klimaatopwarming.’

‘Door in Tienen hard te werken, door burgers te betrekken en door initiatieven aan te moedigen, door een hachelijk evenwicht tussen realisme en idealisme, hopen we met de groep een voorbeeld te kunnen geven. We kunnen maar proberen! Sowieso blijf ik, zoals alle andere proffen met een politiek engagement, gewoon mijn werk doen.’

En wat zijn ambities in de politiek betreft? Lijkt burgemeester Jonathan Holslag hem wel wat? vraagt De Morgen. ‘Wat komt, komt. Dat zou natuurlijk een hele mooie rol zijn en een grote eer, maar we zien wel wat volgend jaar brengt. Postjes of plaatsen op een lijst zijn sowieso voor later.’

Kiest hij er bewust voor om niet in een gevestigde partij te stappen? ‘Op dit moment is er op Vlaams of nationaal niveau geen enkele partij waar ik me thuis in voel.’ Maar het wordt geen lijst Jonathan Holslag, zegt hij ook nog in De Morgen. Hij ondersteunt een project van een groep Tienenaren.



