Jan Jambon: ‘Zonder staatshervorming stappen wij niet in een federale regering’

De ene vindt hem ‘sterke Jan’, de andere ‘slappe Jan’. Zelf haalt hij de schouders op over zijn imago. Vlaams minister-president Jan Jambon is vooral blij dat zijn regering weer ‘alive and kicking’ is. In een interview met De Zondag vertelt de Vlaams minister-president over de voorbije spanningen rond het stikstofdossier in zijn regering. Ook blikt hij vooruit op de nabije toekomst.

Jambon stelt dat het bijzonder belangrijk was om het stikstofdossier op te lossen. ‘Ik kan het niet genoeg benadrukken. (…) Hadden we die stikstofknoop niet opgelost, dan zouden we aan geloofwaardigheid verliezen. Het heeft aan een zijden draadje gehangen, hoor.”

Hij ontkent dat Ventilus controversieel binnen de regering was. Ter herinnering: de Ventilus-verbinding moet dienen om de elektriciteit opgewekt door de nieuwe windmolenparken in de Noordzee te vervoeren en het West-Vlaamse hoogspanningsnet te versterken. ‘Ventilus heeft meer buzz veroorzaakt in de pers dan in de regering. Als je elektriciteit opwekt op zee, dan moet je die ook aan land brengen,’ zegt Jambon. ‘En als alle experten zeggen dat dat ondergronds niet lukt, dan moet je dat bovengronds doen. Dat was een no-brainer.’

Als Vlaams Belang echt wil besturen, dan zal ze eerst intern orde op zaken moeten stellen.

Hij waarschuwt wel voor de klimaatplannen van de Europese Commissie, die volgens hem te streng zijn. ‘Het is makkelijk om te zeggen: hop, we gaan naar een CO2-neutraal Vlaanderen tegen 2040. (…) Wat Europa van Vlaanderen vraagt, is gewoon niet haalbaar.’ (…) Het is moeilijker om milieubeleid te voeren in het dichtbevolkte Vlaanderen dan in de Poolse bossen.’ En wat zal er gebeuren als wij te drastisch te werk gaan? Dan gaat de industrie lopen naar landen die het minder nauw nemen met de uitstoot.’

De Zondag peilt ook naar plannen van NV-A over mogelijke toekomstige regeringscoalities. Jambon wil niet met Vlaams Belang regeren. Hij is principieel wel geen voorstander van het cordon sanitaire. ‘Dat zijn twee verschillende dingen. Het cordon is geen goede zaak, vind ik. Maar wil dat zeggen dat wij kunnen besturen met VB? Neen, dat ook niet.’ Hij vervolgt: ‘Neen, niet met het VB zoals het zich vandaag aandient. Dat gaat over stijl, taal en figuren waar ik liever niets mee te maken heb. Als die partij echt wil besturen, dan zal ze eerst intern orde op zaken moeten stellen.’

Hadden we die stikstofknoop niet opgelost, dan zouden we aan geloofwaardigheid verliezen. Het heeft aan een zijden draadje gehangen

Zou hij dan wel opnieuw in een ‘Zweedse coalitie’ willen stappen? Dat is een alliantie tussen drie centrum-rechtse partijen zo genoemd vanwege de kleuren van de Zweedse vlag. Deze coalitie bestaat uit de Open VLD (blauw), N-VA (geel) en CD&V (kruis)? “Neen. We hebben dat één keer gedaan en we hebben daaruit geleerd. Al wat je hier kan realiseren, doet de volgende regering weer teniet. Als je in dit land vooruit wil, dan heb je een fundamentele staatshervorming nodig. Al de rest is la tristesse. Zonder staatshervorming stappen wij niet in een federale regering.”