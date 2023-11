Jan Jambon (N-VA): ‘Regeren met VB zoals het zich nu aandient? No pasarán’

Minister-president Jan Jambon is kandidaat om zichzelf op te volgen als hoofd van de Vlaamse regering. Dat heeft hij zondag verklaard in De Zevende Dag.

Jan Jambon is sinds deze legislatuur minister-president. Deze week werd hij door het kiescollege van N-VA naar voren geschoven als lijsttrekker in Antwerpen voor het Vlaams Parlement. Het is nu nog aan de partijraad om die keuze te bevestigen.

Jambon noemde het zondag een ‘eer’ om als Vlaams-nationalist de Vlaamse regering te mogen leiden en ziet het zitten om er nog een tweede termijn aan te breien. ‘Als N-VA geroepen is om in de volgende Vlaamse regering te stappen én de grootste partij is, dan ben ik bereid dat mandaat te vullen’, luidde het.

Zoals de peilingen er nu uitzien, zal het initiatief eerst bij Vlaams Belang liggen. Daarbij wordt geregeld richting N-VA gekeken. ‘Ik zie een Jan Jambon (N-VA) op een gegeven moment wel zeggen: Oké, dan moet een regering maar met Vlaams Belang’, liet Vooruit-lijsttrekker Caroline Gennez zich dit weekend ontvallen in Gazet van Antwerpen.

‘We hebben altijd gezegd dat de bal in het kamp van Vlaams Belang ligt’, aldus Jambon. Hij ziet een ‘aantal verschuivingen, die de goede richting uitgaan’, maar ‘zoals de partij zich vandaag aandient’, blijft het ‘no pasarán.’ Jambon wijst ook naar de persoonlijke aanvallen die vanuit Vlaams Belang richting N-VA vertrekken. ‘Als je een verleidingsdans wil uitvoeren, moet je niet de hele tijd zo hard aanvallen’, luidt het.