‘Paul Magnette is een politieke Rolex. Maar is hij ook de geschikte persoon om de PS-vernieuwingsoperatie te leiden?’ vraagt communicatiespecialist Michel Henrion zich af.

De relatie tussen de PS en de MR in Franstalig België raakt stilaan totaal vergiftigd. Op de PS-nieuwjaarsreceptie en in kranteninterviews duwde partijvoorzitter Paul Magnette de MR nét niet in de extreemrechtse hoek. De partij van Georges-Louis Bouchez is in de ogen van Magnette wel in rap tempo ‘infréquentable’ aan het worden. Te mijden dus.

Dat heeft te maken met de recente overstap van twee figuren van de extreemrechtse partij Chez Nous naar de MR. Maar meer algemeen ook met de vermeende trumpiaanse allures van de ongemeen hevige politieke kruistocht die Bouchez, samen met de studiedienst van de MR, voert tegen heilige huisjes van links: de vakbonden, het culturele middenveld, de multiculturele samenleving.

‘Bij de PS’, zegt Michel Henrion, communicatiespecialist en gewezen woordvoerder van Guy Spitaels (PS), ‘leeft het gevoel dat de normale MR, de partij van soms uitgesproken rechtse maar altijd nette, klassieke liberalen, niet meer bestaat.

Tot recent maakte de PS een onderscheid tussen Bouchez aan de ene en de MR aan de andere kant. Dat lukt steeds minder. Sinds de verkiezingsoverwinning van 9 juni ís Bouchez de MR. De enige die nog enig weerwerk kan bieden is Sophie Wilmès.’

Volgens Henrion heeft Georges-Louis Bouchez, een beetje zoals Donald Trump in de VS met de Republikeinse Partij, een partij die traditioneel relatief gematigd was, ingepalmd en ‘getransformeerd tot een radicaal-rechtse partij, waarin hij op sleutelposities vertrouwelingen heeft geplaatst.’

Heel frustrerend voor de PS, aldus Henrion, want de Franstalige socialisten zien daardoor de mogelijkheid verdampen om op federaal niveau nog progressieve meerderheden te maken.

Yassine Rafik, woordvoerder van de onfortuinlijke Brusselse formateur David Leisterh (MR), zei vorige week op nieuwszender LN24 dat de PS ‘intellectueel hersendood’ is. De PS grossiert volgens Rafik alleen nog in stereotiepe, persoonlijke aanvallen op Bouchez, maar heeft geen inhoudelijk verweer. Vorige week lekte ook uit dat de PS zelfs een speciaal partijbureau had gewijd aan ‘het probleem-Bouchez’.

De PS heeft het vooralsnog knap lastig om de nieuwe, ‘abnormale MR’ te counteren. ‘De vraag is ook of Magnette de geschikte persoon is om een vernieuwingsoperatie van de PS te leiden’, besluit Henrion. ‘Hij geldt, terecht, als een politieke Rolex: een briljante intellectueel, een graag geziene gast in debatten in Frankrijk. Maar is hij de geschikte persoon om partijafdelingen af te dweilen en met de poten in de modder te staan? Zijn voorstel om de partijnaam te veranderen is in eigen gelederen alvast slecht gevallen.’