‘In de loop van het weekend meer duidelijkheid over opvolger Van Quickenborne’

Open VLD-voorzitter Tom Ongena wil “in de loop van het weekend” duidelijkheid verschaffen over de opvolger van partijgenoot Vincent Van Quickenborne als minister van Justitie. Dat heeft hij in het VRT-programma De afspraak op vrijdag gezegd.

Ongena prees de beslissing van Van Quickenborne, die vrijdagavond zijn ontslag aankondigde nadat hij die ochtend had vernomen dat Tunesië vorig jaar om de uitlevering van Abdesalem Lassoued had gevraagd. Aan dat uitleveringsverzoek had de bevoegde magistraat geen gevolg gegeven. “Het was van in het begin ook voor Vincent duidelijk dat zijn politieke verantwoordelijkheid hier in het spel kwam”, stelde Ongena, die nogmaals de beslissing van zijn partijgenoot prees. “Dit is een manier om duidelijk aan te geven dat hier echt een zware fout is gemaakt met zo”n dramatische gevolgen.”

Of ook de magistraat gevolgen moet dragen, is een zaak voor de magistratuur. “Het is niet aan mij om me daarover uit te spreken, maar ik denk dat de tuchtprocedures best gevolgd worden. Ik zou niet in de spiegel kunnen kijken”, zei Ongena.

Ongena beklemtoonde tenslotte dat “vriend en vijand” erkennen dat Van Quickenborne goed werk heeft geleverd als minister van Justitie. Het is nu aan zijn opvolger om het werk af te maken, luidde het.

Speciaal kernkabinet

Premier Alexander De Croo roept zaterdag om 15 uur het kernkabinet samen om ‘volledige klaarheid te scheppen’. Het kernkabinet zal doorgaan in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, de procureur-generaal van Brussel en de commissaris-generaal a.i. van de federale politie, aldus De Croo op X,