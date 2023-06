‘Hoera, onze belastingaangifte is voortaan genderneutraal’

In tegenstelling tot wat al jaren wordt gepredikt, is de belastingaangifte ook dit jaar niet eenvoudiger geworden.

Juni is traditioneel de maand om de belastingaangifte in te vullen. Dit jaar moet die tegen 15 juli binnen zijn, maar er is geen reden om het karwei uit te stellen tot het laatste moment. Klaar de klus op een regenachtige dag. Dan bent u ervanaf.

In tegenstelling tot wat al jaren wordt gepredikt, is de belastingaangifte ook dit jaar niet eenvoudiger geworden. Integendeel, er kwamen zelfs vier codes bij, zodat het aantal codes op de Vlaamse aangifte nu een record van 843 heeft bereikt. Dat de meeste mensen het overgrote deel ervan niet hoeven te gebruiken, is een zwak excuus van de fiscus. Net daarom zouden ze beter worden afgeschaft.

Minder belastingen zult u in elk geval niet betalen. Want hoewel al lang is vastgesteld dat België koploper is als het gaat over belasting op arbeid, is ook dat nog altijd niet verholpen. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) leurt al meer dan een jaar bij zijn coalitiepartners met zijn fiscaal hervormingsplan, waarmee de lasten op arbeid met gemiddeld 835 euro per werkende zouden dalen. Of daar veel van in huis zal komen, is zeer de vraag. Bovendien hoeven we ons geen illusies te maken: als het plan van Van Peteghem het ooit in een of andere afgeslankte versie haalt, zal wat u minder betaalt aan belastingen op arbeid elders worden gehaald. Bijvoorbeeld via een btw-verhoging.

Bij financiën is men het trotst op het feit dat de belastingaangifte voortaan genderneutraal is. Tot nu toe was de linkerkolom bestemd voor mannen en de rechterkolom voor vrouwen. Aan die discriminatie is een einde gemaakt. De linkerkolom moet nu worden ingevuld door de oudste van het koppel, de rechterkolom door de jongste. De genderdiscriminatie werd dus vervangen door leeftijdsdiscriminatie. Maar ach, wie maalt daarom? Hoe dan ook krijgen koppels die per vergissing de verkeerde kolom invullen geen boete, maar wel een brief waarin wordt uitgelegd hoe het wel moet. Alsof onze fiscaliteit geen grotere problemen heeft.

En dan is het wachten op de afrekening. Moet ik bijbetalen of krijg ik geld terug van de fiscus? Veel mensen slaken een vreugdekreetje als ze geld terugkrijgen, maar eigenlijk wil dat zeggen dat ze via hun loon al te veel aan de fiscus hebben betaald. Dat is ook geen reden tot blijdschap.