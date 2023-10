Guido De Padt stopt vervroegd als burgemeester van Geraardsbergen

Guido De Padt (Open VLD) stopt vroeger dan gepland als burgemeester van Geraardsbergen. Normaal gezien zou hij op 1 januari 2024 de fakkel overdragen aan schepen Ann Panis, maar omwille van medische redenen legt De Padt zaterdag zijn ambt al neer.

Dat meldt de communicatiedienst van Geraardsbergen vrijdag. Uit respect voor het privéleven van De Padt geeft diezelfde dienst geen commentaar bij de medische redenen.

De liberaal draagt al lange tijd de burgemeestersjerp van de Oost-Vlaamse gemeente. Hij was er een eerste keer burgemeester tussen 2001 en 2006. De daaropvolgende legislatuur was hij eerst schepen, om eind 2011 opnieuw burgemeester te worden in opvolging van Freddy De Chou van de toenmalige SP.A (nu Vooruit).

Na de twee volgende lokale verkiezingen bleef De Padt in het zadel. Hij had al aangegeven in 2024 niet meer op te komen. De Padt was ook een tijdlang Kamerlid en gecoöpteerd senator en schopte het even tot minister van Binnenlandse Zaken in de regering-Van Rompuy.