Knack-redacteur Peter Casteels gooit elke week een blokje hout op het vuur.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Wat doet u in het najaar zoal? Ik wil nog een keer naar de opera in september – Mahagonny van Weill en Brecht, natuurlijk – en hoop later in de herfst nog voor een weekendje een bijzondere jongen op te zoeken in Leipzig Dat zal het wel zo ongeveer zijn. Voor het einde van oktober kan ik mij alleen nog maar een soort van lockdownscenario indenken: niet omdat het coronavirus terugkeert als het weer frisser wordt, maar omdat niemand nog geld heeft om buiten te komen. De gasprijzen zijn verdertigvoudigd in vergelijking met twee jaar geleden. Het zijn onvoorstelbare bedragen, met die bedenking dat ze straks misschien per domiciliëring van uw rekening verdwijnen. Zelfs de hogere middenklasse – zélfs de mensen die bij Delhaize winkelen – hebben straks recht van klagen. Het nieuws jaagt mij dezer dagen meer angst aan dan in de eerste, waanzinnige weken van de pandemie.

Groen moet net nóg veel groener worden, minstens de komende vijf tot tien jaar.

Een andere bezorgdheid: hoe kan ik in zo’n periode goedgeluimde columns blijven schrijven?

Dat was gelukkig buiten de premier gerekend. Toen Alexander De Croo (Open VLD) het woord nam tijdens zijn eerste acte de présence voor het najaar, bleek alweer dat er altijd wel onnozeliteiten zullen zijn om mee te gniffelen. Terwijl iedereen met een bang hartje het korten van de dagen afwacht, gooide de premier alvast in de groep dat het niet één maar vijf of misschien wel tien winters moeilijk wordt. Het is een voorspelling die overduidelijk op heel weinig is gebaseerd – tien jaar vooruitkijken in de energiesector, really? – en waar enkel opiniemakers zichzelf interessant mee horen te maken. Uit de mond van Alexander De Croo had zo’n profetie iets van de heldenmoed waarmee Boris Johnson dit voorjaar in kostuum door Kiev liep. Iedereen wil vandaag het liefst een oorlogspremier zijn, maar helaas heeft De Croo voorlopig zelfs weinig in huis om ons de éérste horrorwinter door te helpen.

Groen schoot de andere kant uit. Ook de droogte in Europa is dit jaar alleen nog maar schrikbarender dan de vorige zomers. Het is stilaan duidelijk dat we ons als continent pijnlijk hebben verkeken op de snelheid waarmee de klimaatverandering ons leven bedreigt. Met welke boodschap probeert Groen zich sinds vorig weekend in de aandacht te knokken? ‘Vanaf nu is Groen meer dan Groen. En dat voelt goed’, lees ik in de nieuwe, meerkleurige bio van de partij op Twitter. Groen wil verbreden, en meer zijn dan slechts een klimaatpartij. Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji denken de lessen van de verkiezingsnederlaag van 2019 te hebben geleerd, terwijl de wereld in drie jaar tijd dramatisch is veranderd. Groen moet net nóg veel groener worden, minstens de komende vijf tot tien jaar.