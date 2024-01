Freya Van den Bossche sluit lijsttrekkerschap Rousseau niet uit

Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche (Vooruit) sluit niet uit dat voormalig voorzitter Conner Rousseau alsnog lijsttrekker wordt voor de verkiezingen van 9 juni. “Conner is onze sterspeler en een sterspeler zet je niet op de bank”, zegt Van den Bossche in een interview met De Zondag.

Van den Bossche beklemtoont dat het aan Rousseau zelf is om een beslissing te nemen. “Dat zal wellicht nog enkele weken duren”, stelt de politica. “We gunnen hem de tijd die hij nodig heeft. De voorbije maanden hebben wel wat gedaan met hem, hoor.” Rousseau, net als Van den Bossche uit Oost-Vlaanderen, stopte vorig jaar als partijvoorzitter en parlementslid neer na de ophef die was ontstaan over de racistische uitspraken over de Romagemeenschap die hij in dronken toestand had gedaan. “Hij verdient een tweede kans”, vindt Van den Bossche. Hij heeft ontslag genomen als voorzitter en als parlementslid. Wat kan hij nog meer doen? Ik zou hem alleszins met open armen verwelkomen. En dat zeg ik niet alleen omdat hij zo populair is. Ik zeg dat ook omdat hij een ongelooflijk politiek talent is.”