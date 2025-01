Forza Ninove zou 100-tal volmachten van bedenkelijke doktersbriefjes hebben voorzien

Forza Ninove zou bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen een 100-tal volmachten van bedenkelijke doktersbriefjes voorzien hebben. Dat schrijft VRT NWS op basis van een eigen onderzoek. De redactie, die een 20-tal volmachten heeft bestudeerd, spreekt onder meer van gekopieerde ziekteattesten.

De lokale afdeling haalde in oktober een absolute meerderheid in Ninove en lijsttrekker Guy D’haeseleer werd de eerste Vlaams Belang-burgemeester van Vlaanderen. Maar al op verkiezingsdag bleek dat het parket een onderzoek was gestart naar mogelijk geknoei met volmachten. Dat onderzoek is ruim drie maanden later nog steeds niet afgerond.

Na de verkiezingen werd wel duidelijk dat in Ninove uitzonderlijk veel stemmen bij volmacht werden uitgebracht. De lijst van D’haeseleer haalde met 47,4 procent van de stemmen en had haar absolute meerderheid nipt te danken aan een 100-tal stemmen. D’Haeseleer reageert dinsdag niet rechtstreeks op de beschuldigingen. Via zijn advocaat laat de Ninoofse Vlaams Belanger weten dat hij nog niet verhoord is in de zaak. Het zou gaan om een ‘beschadigingscampagne’, aldus D’haeseleer. Het parket geeft dinsdag geen commentaar over het lopende onderzoek.