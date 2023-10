Eresenator Jeannine Leduc overleden – schreef mee aan euthanasiewet

Liberaal eresenator Jeannine Leduc is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Open VLD-voorzitter Tom Ongena op X.

‘Eresenator Jeannine Leduc, die meeschreef aan de euthanasiewet, is vandaag rustig ingeslapen’, aldus Ongena. Leduc behoorde tot de vrouwelijke boegbeelden van de partij en stond mee aan de wieg van de euthanasiewet van 2002.

Jeannine Leduc was eerst lerares en schooldirectrice en werd in 1970 politiek actief bij de PVV, de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, de voorloper van de VLD en Open VLD. Ze begon als lid van het nationaal bureau van de PVV-vrouwen. Ze was ook enkele jaren voorzitster van die organisatie.

Leduc zetelde bijna 15 jaar, van 1993 tot 2007, in de Senaat. Ze was er ook fractieleider van de liberalen van 1999 tot 2003. Ze was ook decennialang op lokaal vlak politiek actief. In het Limburgse Wellen zetelde ze bijna 30 jaar lang in de gemeenteraad (1986-2015). Van 1995 tot 1996 en van 2006 tot 2012 was ze er ook schepen en tussen 1996 en 1998 was ze burgemeester.

Eresenator Jeannine Leduc, die meeschreef aan de euthanasiewet, is vandaag rustig ingeslapen. Bedankt voor alles wat je voor onze partij deed, maar nog belangrijker, voor het Belgische volk. Hopelijk vind je de rust die je zovelen gegund hebt. Je was een voorbeeld voor ons allen. pic.twitter.com/xcdMPd5xJb — Tom Ongena (@tomongena) October 27, 2023

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Leduc zal onder meer herinnerd worden voor haar strijd voor vrouwenrechten, maar wellicht vooral voor haar werk aan de euthanasiewet van 2002. Zij hield mee de pen vast van die wetgeving, waarmee België onder de paarsgroene regering-Verhofstadt zowat de meest liberale euthanasiewetgeving ter wereld kreeg.

Na een lange periode van gezondheidsproblemen overleed ze op 84-jarige leeftijd.

‘Bedankt voor alles wat je voor onze partij deed, maar nog belangrijker, voor het Belgische volk. Hopelijk vind je de rust die je zovelen gegund hebt. Je was een voorbeeld voor ons allen’, zegt partijvoorzitter Ongena op X. Ook andere liberalen reageren op het overlijden van Leduc: ‘De moeder van de euthanasiewet is niet meer. Adieu, Jeannine Leduc. Adieu sterke liberale vrouw’, schrijft Gwendolyn Rutten op X.