Elio Di Rupo optimistisch over Wallonië, dankzij ‘formidabele weerstand’

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) heeft zich zaterdag in Namen naar aanleiding van de ‘Fêtes de Wallonie’, het feest van het Waalse gewest, optimistisch getoond over de toekomst van het gewest, ondanks sommige rampzalige economische indicatoren. Di Rupo wees op de veerkracht van Wallonië, dat met de financiële gevolgen kampt van natuurrampen, de oorlog in Europa en de economische crisis.

‘Ondanks de beproevingen biedt Wallonië weerstand en bereidt het de toekomst met vertrouwen voor’, zei hij in een toespraak in Namen, in aanwezigheid van onder meer premier Alexander De Croo en meerdere ambassadeurs die vanuit Brussel afgezakt waren naar de Waalse hoofdstad.

‘Sinds het begin van deze legislatuur hebben we moeilijke momenten gekend. Harde klappen bleven niet uit, redenen om ons zorgen te maken evenmin’, aldus Di Rupo, die verwees naar de zware overstromingen van juli vorig jaar, die 40 mensenlevens geëist hebben en gevolgen hadden voor 100.000 mensen.

‘Ik vergeet evenmin de pandemie, die in Wallonië aan bijna 11.700 mensen het leven gekost heeft, alsook de oorlog in Oekraïne die in februari door de Russische president Vladimir Poetin gestart werd, met nog steeds zeer tastbare economische en sociale gevolgen.’

Di Rupo raamt de kost van de coronacrisis, de overstromingen, de oorlog in Oekraïne en de huidige energiecrisis voor Wallonië en zijn inwoners op bijna tien miljard euro. ‘Dit alles had ons op de knieën kunnen krijgen. Maar nee’, aldus Di Rupo, die verzekert dat Wallonië erin slaagt om “formidabele weerstand” te bieden onder tragische omstandigheden.

‘Wat er ook gebeurt, Wallonië heeft zich verzet en zal zich verzetten tegen alle schokken. Het heeft zijn vastberadenheid getoond en bewezen dat het allesbehalve een kleine kwetsbare regio is”, aldus de minister-president, die wijst op ‘de rol van historische motor voor de Europese opbouw die het gewest gespeeld heeft’.

Als sleutels voor succes in de toekomst noemt Di Rupo financiën die onder controle zijn, een ambitieus relanceplan en een duidelijke visie op wat Wallonië moet zijn.

‘Als onze financiën beheerst gebleven zijn, dan is dat omdat onze recurrente uitgaven onder controle gebleven zijn. Het pad naar een begroting in evenwicht in 2024 wordt gevolgd. De schuld die voortgekomen is uit deze uitzonderlijke omstandigheden blijft beheersbaar voor de Waalse begroting’, aldus Di Rupo, die voor wenkbrauwengefrons zorgde bij sommigen van MR en Ecolo.

Wallonië zal volgens Di Rupo als regio ‘een referentie worden op gebied van veerkracht en duurzame ontwikkeling’. “Hierdoor zullen we de nationale economie versterken en bijdragen aan de stabiliteit van ons land.”

De voorzitter van het Waals parlement, Jean-Claude Marcourt (PS), noemde de situatie van de Waalse begroting dan weer ‘moeilijk’. ‘En die situatie verplicht ons, meer dan ooit, om keuzes te maken’, zei hij.