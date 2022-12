Open VLD-voorzitter Lachaert: ‘Van Grieken wil zelf bepalen wie tot het Vlaamse volk behoort en wie niet’

Ze zijn elkaars gedroomde vijanden, Egbert Lachaert en Tom Van Grieken. De eerste is voorzitter van Open VLD, de tweede van Vlaams Belang. Ze spreken daarom graag over een toekomstige clash tussen hun twee blokken. Zeggen dat de vooruitblik op het nieuwe jaar pittig wordt in De Zondag, is een understatement.

De krant is vooral verrast van het vriendschappelijk gedrag van beide partijvoorzitters. Is de voorzitter van Vlaams Belang geen vijand voor de voorzitter van Open VLD? ‘Neen’, zegt Lachaert. ‘De ideologie van Tom zal ik keihard bestrijden, maar voor de mens heb ik waardering. Tom is zelfs een attent iemand.’ Het blijkt wederzijds.

Nochtans noemde Van Grieken de liberaal op Twitter een ‘ongelooflijke dwaas’ omdat hij hem steun aan Rusland verweet. Van Grieken: ‘Omdat die beschuldiging volledig onterecht was. Wij hebben die inval meteen veroordeeld. En ik zal uw debatfiche maar meteen zelf aframmelen, Egbert. Ja, er zijn ooit fouten gemaakt. Er zijn drie kornuiten naar de Krim getrokken voor het referendum daar, zónder mandaat van de partij. (windt zich op) Maar dat is acht jaar geleden, hè. Ik was verdorie nog geen voorzitter.’ Volgens Lachaert onderhoudt Vlaams Belang tot vandaag banden met Rusland.

De krant peilt naar het belangrijkste moment van het afgelopen jaar. Lachaert: ‘De Russische inval, zonder twijfel. Deze oorlog bewijst dat onze democratie en onze welvaart niet verworven zijn. Dat zorgt voor veel angst onder de mensen. Er zijn twee antwoorden daarop en die zitten beiden hier aan tafel. Eén stroming vindt het eigenlijk best oké dat Poetin strijd voert tegen het ‘decadente’ westen. Zij vinden ook dat de westerse democratie doorgeschoten is en ze verlangen naar een meer autoritaire staat en sterk leiderschap.’

Van Grieken : ‘Akkoord dat de oorlog het moment van het jaar was. Maar het is flauwekul dat u zegt dat wij geen democraten zijn. Kan u dat eigenlijk bewijzen? Als één partij de westerse waarden verdedigt, dan zijn wij het wel. Waar was u met uw vrijheid tijdens corona? Uw analyse dat er twee stromingen zijn, klopt wel, al zal ik ze anders formuleren. We gaan naar een clash tussen globalisten – wereldburgers zoals u – en nationalisten. De elite versus het volk. U huivert van grenzen en van natiestaten, wij niet.

Tijdens het gesprek haalt Van Grieken een oude affiche van Vlaams Blok boven, waarop hij het logo van Open VLD geplakt heeft. Lachaert kan erom lachen. Hij liet deze slogan noteren op een partijcongres.

Lachaert: ‘Als ik “vol is vol” zeg, dan verwijs ik naar de asielinstroom. Onze opvang zit effectief vol. België doet meer dan andere landen. Dus het is inderdaad genoeg geweest. Maar jij bedoelt daar iets anders mee. Jij wil niemand meer binnenlaten. Wij willen het economische spoor wel openhouden voor mensen die hier effectief willen komen werken en bijdragen. Onze bedrijven smeken om arbeidskrachten.’

Waarop Van Grieken countert: ‘Wij nemen inderdaad de bluts met de buil. Maar mag ik even een statistiek voorlezen van de federale overheid? De inactiviteitsgraad van niet-EU-migranten in België is 44,2 procent. Hoor je dat? Als je meer mensen aan het werk wil, Egbert, dan moet je ze niet meer halen. Ze zijn hier al.’ Lachaert vindt dat onzin (waarna de twee in een lang welles-nietes vervallen over de cijfers). Het fundamenteel verschil is dat wij mensen zien als individuen en Tom als deel van een volksgemeenschap. Hij wil zelf bepalen wie tot het Vlaamse volk behoort en wie niet.’