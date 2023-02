Dries Van Langenhove neemt ontslag uit de Kamer

Dries Van Langenhove neemt ontslag als Kamerlid. Dat kondigde hij zaterdagmiddag aan op een persconferentie op het hoofdkwartier van Vlaams Belang in aanwezigheid van partijvoorzitter Tom Van Grieken.

Van Langenhove werd verkozen op de Vlaams-Brabantse Kamerlijst, maar is geen lid van Vlaams Belang. Hij maakte wel deel uit van de Vlaams Belangfractie in de Kamer.

Van Langenhove zei dat hij wil doorgaan met zijn activisme en zijn mediakanaal. Daar kan hij meer wegen dan in het parlement, waar het migrantenstandpunt van Vlaams Belang, dat hij vertolkte, “systematisch doodgezwegen” werd door de media. Hij verwees naar de 67 wetsvoorstellen die hij heeft neergelegd in de Kamer, en zei respect te hebben voor het werk van het Vlaams Belang. Maar het heeft volgens hem meer effect als de burgers overgaan tot actie, klonk het. In de aanloop naar 2024 wil hij mee op de barricades staan om Vlaams Belang aan een verkiezingsoverwinning te helpen.

Dries Van Langenhove is ervan overtuigd dat hij meer gewicht kan hebben buiten het parlement met zijn activisme en zijn mediakanaal StemDries.be. “Ik ruil een stuk zekerheid in (door ontslag te nemen uit het parlement, red.) maar ben overtuigd dat veel nationalisten mij zullen steunen”, verklaarde hij.

Door zijn ontslag krijgt hij naar eigen zeggen ook meer tijd om zich te focussen op zijn proces rond Schild & Vrienden.

Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken erkende dat het verlies van Van Langenhove hem zwaar weegt. “Ik heb hem zelf gevraagd om aan de verkiezingen deel te nemen op de Vlaams Belanglijst. Hij is een harde werker en was de sterkhouder in Vlaams-Brabant. Dries zal onze gezamenlijke nationalistische strijd buiten de partij verder zetten.”

In december kondigde Van Grieken nog aan dat Van Langenhove de woordvoerder van Vlaams Belang voor asiel en migratie was. Wie dat nu wordt of wie de Vlaams-Brabantse kamerlijst zal trekken, is nog niet uitgemaakt.

In de Kamer wordt Van Langenhove opgevolgd door Joris De Vriendt uit Scherpenheuvel, die momenteel actief is als fractiesecretaris in het Brussels Parlement.

De Standaard onthulde zaterdag een aantal berichten van Van Langenhove op zijn Telegram-kanaal, onder meer over complottheorieën van de QAnon-beweging. HIj koppelde ook de dood van een Antwerps meisje bij drugsgeweld aan Orania, een Zuid-Afrikaans dorpje dat dweept met de apartheid. De krant wijst ook op de banden met Thierry Baudet, de omsteden leider van de Nederlandse partij Forum voor Democratie.

Maar volgens Van Langenhove is dat niet de reden waarom hij uit het parlement stapt. “Ik liep al een heel tijdje rond met het idee om mijn parlementair mandaat op te geven”, klonk het.