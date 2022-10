Denis Ducarme (MR): ‘Wie nu een indexsprong op tafel legt in Vivaldi, lokt een open oorlog uit’

‘Politieke soberheid is nodig, maar niet door een indexsprong, wel door te snoeien in de lonen en vergoedingen van politici’, zegt MR-Kamerlid Denis Ducarme.



Nu steeds meer gezinnen en bedrijven door de energiecrisis financieel in moeilijkheden komen, was de flater van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR), vorige week op de Franstalige commerciële zender RTL-TVI, heel gênant.

Ook in zijn eigen partij wisten ze even niet waar ze het hadden. Gevraagd naar hoeveel hij maandelijks verdient, antwoordde Michel: 14.000 à 15.000 euro, netto. Dat bleek een overschatting met ruim 3000 euro: het loon van een staatssecretaris bedraagt circa 11.000 euro. Over wereldvreemd gesproken: een staatssecretaris die er een paar duizend euro’s naast zit, een stuk meer dan een gemiddeld loon in België, als het gaat om wat er aan het eind van de maand op zijn bankrekening staat. Typisch voor deze ‘fantoomminister’, reageerden boze kijkers, want veel concreets is van Mathieu Michel niet vernomen sinds zijn verrassende benoeming.

Er gaat te veel geld om in de politiek. Dennis Ducarme (MR)

Als gevolg van de gaffe van Michel barstte in Franstalig België de discussie los over de lonen van onze politici – 11.000 euro plus extralegale voordelen is immers ook niet slecht. Door de hoge inflatie en de opeenvolgende automatische loonindexeringen, zo berichtte La Derniere Heure vorige week, steeg het brutoloon van onze federale ministers bovendien sinds april met 10.000 euro per jaar. Een neveneffect van ons stelsel van lineaire indexering – hetzelfde percentage voor iedereen – is dat in crisistijden als deze de kloof tussen hoge en lage lonen groter wordt. Dat maken de ministerlonen pijnlijk duidelijk.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) pleit daarom voor politieke soberheid – de technische details van die soberheid zouden tijdens het lopende begrotingsoverleg worden uitgedokterd – en zijn partij is er voorstander van dat de lonen van de federale ministers een volgende loonindexering zouden overslaan.

Maar de Franstalige zusterpartij MR lijkt daar absoluut niet voor te porren. ‘Je begint bij ministers en voor je het weet komen hoge lonen in de privésector in het vizier. Waar trek je dan de grens?’ aldus MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in Franstalige kranten. ‘Zo ontrafel je het hele stelsel.’ Hij riep de premier op Twitter ook op om zich te focussen op ‘noodzakelijke beslissingen en hervormingen’, in plaats van symboolpolitiek te bedrijven.

MR-Kamerlid Denis Ducarme is het voor één keer eens met zijn voorzitter als het gaat om de loonindexering, maar steunt premier De Croos pleidooi voor politieke soberheid. Al zou Ducarme daarvoor liever snoeien in de lonen en vergoedingen van ministers en volksvertegenwoordigers. ‘Raken aan de index is niet de oplossing. Als je die deur opent, krijg je hem niet meer dicht. Het regeerakkoord sluit een indexsprong ook uit. Wie zoiets nu op tafel legt in de Vivaldi-regering, lokt een open oorlog uit. Maar feit is dat politici te veel verdienen. Laten we daar het mes in zetten. Dat mag dan een symbolische maatregel heten, met een geringe impact op de begroting, symbolische maatregelen kunnen in moeilijke tijden belangrijk en noodzakelijk zijn.’