Demir weigert klooster in Opgrimbie te regulariseren

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigert het Monasterium van de Zusters van Betlehem, op het koninklijk domein in het Limburgse Opgrimbie (Maasmechelen), te regulariseren. Dat heeft ze vrijdag bekendgemaakt. Het klooster kwam er op vraag van wijlen koning Boudewijn, maar kampt met een bouwovertreding omdat het in natuurgebied ligt.

Opeenvolgende bevoegde ministers hebben geprobeerd om tot de verbetering van de natuurtoestand ter plekke te komen. Uit gesprekken is gebleken dat het bisdom Hasselt blijft vasthouden aan de wens om de bouwovertreding te regulariseren via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Bovendien koppelt het bisdom mogelijke inspanningen voor meer natuur en bos aan die regularisatie, zegt Demir. “Zo werd meer natuur op gronden van het bisdom uitdrukkelijk pasmunt voor een regularisatie. Dat is erg wrang.”

Na de gesprekken tussen het bisdom, de orde van de Monialen van Betlehem, de Stichting van Openbaar Nut Astrida van de koninklijke familie, natuur- en milieuorganisaties en de Vlaamse overheid, heeft Demir de knoop nu finaal doorgehakt, zegt ze. Er komt geen regularisatie van het Monasterium.

Regularisatie van bepaalde inbreuken is geen doelstelling van ruimtelijke planning, maakt Demir duidelijk. Een specifiek ruimtelijk uitvoeringsplan voor de regularisatie van het klooster van Opgrimbie is daarom uitgesloten. “Het is een principekwestie. Geen twee maten en twee gewichten. Wat de gewone man in natuurgebied niet mag, mogen we ook niet door de vingers zien voor de Katholieke Kerk.”

De minister heeft haar beslissing in een brief gemeld aan het bisdom en aan de Monialen van Betlehem. Ze heeft de organisaties uitgenodigd een toekomstscenario uit te werken dat niet uitgaat van een regularisatie van de bouwovertreding. Aan VRT NWS zegt Demir dat de kloosterlingen wat haar betreft niet zullen worden uitgezet, maar dat er best een “uitdoofscenario” komt.