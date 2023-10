‘Vorige week nog een dodelijke terreuraanslag, nu een navelstaarderig spelletje over Gwendolyn Ruttens carrière’

Het ongerijmde plezier om samen met andere, trouwe fans te supporteren voor een voetbalclub waar het slecht mee gaat: bestaat zoiets ook in de politiek? Ik hoop voor de Open VLD van ganser harte van wel. Hoewel de spelers op het veld wel héél veel van de allerlaatste fans vragen. Na vorig weekend was ik als lid van die club stilaan beginnen kijken of ik het geld voor mijn seizoensabonnement misschien nog kon terugkrijgen.

Het spel is niet meer om aan te zien.

Vorige week was er een nationale ramp: twee Zweden werden maandagavond vermoord door een terrorist, vrijdag bleek dat diens land van herkomst al vorig jaar om zijn uitlevering had gevraagd. Justitieminister Vincent Van Quickenborne deed wat zeldzaam is geworden in de Belgische politiek: hij nam zijn verantwoordelijkheid en vervolgens ook zijn ontslag. Met Paul Van Tigchelt stond een meer dan uitstekende opvolger klaar om het beste te maken van de laatste zeven maanden van deze regeerperiode. Van Tigchelt heeft ervaring in de veiligheidsdiensten en hoeft zich als cabinetard van Van Quickenborne geen minuut in te werken.

De Open VLD lijkt nog het meest op een koppel dat voor de zoveelste keer ruzie krijgt in een restaurant.

Bij de Open VLD brak de hel los. In plaats van blij te zijn dat het debacle op zo’n ordentelijke manier was geëindigd, kwamen frustraties van jaren naar boven. Gwendolyn Rutten, die overigens goede redenen heeft om misnoegd te zijn over de gestampte boeren die haar partij leiden, koos het slechtst denkbare moment om met die frustraties naar buiten te komen. ‘Vandaag eindigt mijn nationale politieke rol (…) Adieu allemaal, het ga jullie goed’, schreef ze enkele uren na de aanstelling van Van Tigchelt dramatisch op Facebook.

(Lees verder onder de video)

Wat vorige week een dodelijke terreuraanslag was, werd een navelstaarderig spelletje over Ruttens carrière. Bart Tommelein kondigde als een groot kind aan dat hij niet meer naar het partijbestuur komt, Patrick Dewael wil – ‘misschien’ – als onafhankelijke in de Kamer zitten, en Mercedes Van Volcem begon met #standupforrutten op sociale media. Wat is dit in hemelsnaam voor een partij geworden?

Nee, een voetbalploeg is echt niet meer het beste beeld. De Open VLD leek de voorbije dagen nog het meest op een koppel dat voor de zoveelste keer ruzie krijgt in een restaurant. Naarmate de verwijten heviger worden, en het gesis geroep, leggen de twee nooit-echt-geliefden zich erbij neer dat alle andere gasten kunnen meeluisteren. Die kunnen alleen maar gegeneerd in hun bord kijken en doen alsof ze het allemaal niet gezien en gehoord hebben.