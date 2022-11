De Moor: ‘Geen probleem met muur langs Europese buitengrenzen, zolang er een deur is’

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) heeft geen problemen met fysieke grenzen aan de Europese buitengrenzen, zoals een muur. Wel moet er nog altijd een manier zijn waardoor mensen die echt bescherming nodig hebben, toegang krijgen tot het Europese grondgebied, benadrukte ze.

Dat zei de staatssecratris vrijdagavond in Terzake.

Nicole de Moor vergaderde vrijdag met haar Europese collega’s over de asielcrisis. België en een aantal andere Europese landen worden al maanden geconfronteerd met zeer hoge aantallen asielzoekers. In ons land, maar ook elders, kan daardoor niet meer iedereen die recht heeft op opvang, ook daadwerkelijk worden opgevangen. Dat leidt soms tot schrijnende omstandigheden. In een pand in de Paleizenstraat in Schaarbeek, met maar een handvol toiletten en douches, verblijven bijvoorbeeld ruim 700 asielzoekers.

Staatssecretaris De Moor maakt zich zorgen over die specifieke situatie, zei ze vrijdagavond in Terzake. Fedasil stelt alles in het werk om extra opvangplaatsen te creëren en slaagt daar ook in, klonk het, maar het federaal asielagentschap kan het niet alleen aan en het aantal bijgecreëerde plaatsen volstaat op dit moment niet.

‘Geen gebrek aan politieke wil’

‘Er is geen gebrek aan politieke wil om dit op te lossen. Maar de instroom is het echte probleem, dit jaar hebben al 100.000 mensen bescherming gevraagd in ons land.’ De Moor benadrukte dat de meest kwetsbare asielzoekers, zoals families met kinderen, wél opgevangen worden in het asielnetwerk.

De Europese ministerraad heeft vrijdag nog niet tot een grote doorbraak in het dossier geleid, maar de ministers hebben het volgens de Moor wel gehad over het belang van een Europese oplossing. ‘We mogen niet dezelfde fout maken als in 2015, toen het ieder voor zich was.’ Die gezamenlijke oplossing bestaat onder meer uit extra controles aan de buitengrenzen.

De staatssecretaris heeft daarbij geen problemen met fysieke barrières zoals muren of prikkeldraad, zei ze, ‘zolang er een deur is waarlangs mensen die echt bescherming nodig hebben, toegang krijgen tot het Europese grondgebied’. De Europese oplossing ligt op tafel in de vorm van een Europees migratiepact, waar volgens de Moor dit jaar ‘voor het eerst in jaren’ stappen vooruit mee zijn gezet. ‘Maar het is duidelijk dat het tempo niet hoog genoeg ligt. We moeten daar deze legislatuur nog een akkoord over vinden.’