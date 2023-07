‘De meeste mensen zullen van de genomen pensioenmaatregelen nauwelijks iets merken’

De regering-De Croo trok op vakantie zonder fiscaal akkoord, maar raakte het wel eens over enkele pensioenmaatregelen. Wat betekent dit alles voor uw portemonnee?

U en mij was voorgespiegeld dat al wie werkt, elk jaar 835 euro netto meer zou krijgen. Zo was het becijferd in het fiscale hervormingsplan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Maar de regering-De Croo vertrok op vakantie zonder akkoord over een fiscale hervorming en volgens premier Alexander De Croo (Open VLD) moeten we dat deze legislatuur ook niet meer verwachten.

Eigenlijk was de fiscale hervorming al in juni afgeserveerd. Toen drong het bij de Waalse socialisten door dat de fiscale hervorming consequenties had voor de budgetten van de deelstaten. Want als gevolg van de zesde staatshervorming, en meer bepaald de bijzondere financieringswet, vloeit een deel van de federale personenbelasting naar de deelstaten. Daar stemde de PS in 2011 mee in, zodat Elio Di Rupo premier kon worden. Maar als in het kader van de fiscale hervorming de personenbelasting wordt verlaagd, dalen de inkomsten van de gewesten. Dat is rampzalig voor het budget van het Brusselse en Waalse Gewest, die zelfs mét de federale dotaties armlastig zijn.

Het fiscaal hervormingsplan van Van Peteghem stuitte dan ook op een njet van PS-voorzitter Paul Magnette. Waarop Van Peteghem zijn plan bijstelde: in plaats van een fiscale hervorming van 6 miljard probeerde hij nog een akkoord te bereiken over een hervorming van 2 miljard euro. CD&V wil toch met iets naar de verkiezingen in juni volgend jaar. Vervolgens ging MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dwarsliggen, omdat hij niet van belastingverschuivingen, maar alleen van belastingverlagingen wilde horen. Resultaat: geen fiscale hervorming. En dus ook geen 835 euro netto extra per jaar.

Lees ook: Veel zwartepieten, naïeve CD&V en 8 andere bedenkingen bij uitblijven fiscale hervorming

Ondertussen raakte de regering-De Croo het eens over enkele pensioenmaatregelen. Bij het begin van de regeerperiode was al beslist om de minimumpensioenen op te trekken tot 1500 euro, waarmee de PS meteen een verkiezingsbelofte inloste. Met de hoge inflatie werd dat 1630 euro.

Nu werd beslist dat u minstens 20 jaar moet hebben gewerkt om toegang te krijgen tot dat minimum-pensioen. Daar zijn de zogenaamde ‘gelijkgestelde periodes’ inbegrepen: omgezette moederschapsrust, vaderschapsverlof, adoptieverlof, pleegouderverlof, de thematische verloven enzoverder worden allemaal beschouwd als gewerkte periodes. Maar let op, om een volledig pensioen te krijgen moet u 45 jaar hebben gewerkt en dat geldt ook voor het minimumpensioen: na 20 jaar werken, krijgt u 20/45 van het minimumpensioen. Pensioen(bonus) Een tweede maatregel ging over de ‘perequatie’: de ambtenarenpensioenen worden niet alleen aangepast aan de index, maar ook nog eens opgetrokken als de ambtenaren die nog in dienst zijn een weddeverhoging krijgen. Het pensioen van een leraar stijgt dus als de leraren die nog lesgeven, opslag krijgen. Dit is alleen zo voor ambtenaren, niet voor bedienden en zelfstandigen.

Geen fiscale hervorming, wel luttele pensioenmaatregelen.

De regering-De Croo maakte geen eind aan de perequatie, maar besliste dat er een plafond komt. Maar ook weer niet voor iedereen. Wat dat concreet betekent, is nog steeds onduidelijk. Navraag bij zowel minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) als premier De Croo leert dat er nog geen teksten zijn. Of u dus bijvoorbeeld als gepensioneerde leraar getroffen wordt door de maatregel, weet niemand. Als u geniet van een ambtenarenpensioen zou het kunnen dat uw pensioen straks een ietsiepietsie minder hard stijgt, maar nog steeds minstens evenveel als de pensioenen van werknemers en zelfstandigen.

De regering-De Croo voerde ook een pensioenbonus in: als u niet op uw vroegste pensioendatum met pensioen gaat, maar blijft werken tot uw wettelijke pensioendatum (u kunt die data terugvinden op mypension.be) ontvangt u een beloning tot 22.645 euro netto. Dit geldt zowel voor bedienden, zelfstandigen als ambtenaren. De regering wil zo meer mensen langer aan het werk houden, al twijfelen experts eraan of een bonus daarvoor doeltreffend is. Hoe dan ook, als u aan de vooravond staat van uw vervroegd pensioen en toch wat langer blijft werken, kunt u over enkele jaren een bonus opstrijken.

De geflopte fiscale hervorming leveren u en mij niets op en het overgrote deel van de mensen zal van de genomen pensioenmaatregelen niets of nauwelijks iets merken. Bovendien wordt de financiële houdbaarheid van onze pensioenen met de maatregelen niet verbeterd en het wordt er ook niet eenvoudiger op, integendeel. En dat waren toch de twee hoofdredenen voor een pensioenhervorming. De maatregelen die met veel bravoure werden aangekondigd, stellen uiteindelijk zo goed als niets voor.