Commissie adviseert opheffing parlementaire onschendbaarheid Sihame El Kaouakibi

De Commissie voor de Vervolging van het Vlaams Parlement adviseert om de parlementaire onschendbaarheid van volksvertegenwoordiger Sihame El Kaouakibi op te heffen. Dat heeft Peter Van Rompuy (CD&V), voorzitter van die commissie, aan Belga laten weten. De beslissing is maandag ‘in consensus’ genomen. De verwachting is dat de plenaire vergadering het advies van de commissie woensdag volgt en de onschendbaarheid van El Kaouakibi effectief opheft.

Begin vorig jaar barstte het subsidieschandaal rond El Kaouakibi los. Als onderneemster ontving de Antwerpse van verschillende overheden subsidies voor haar Antwerpse jongerenproject Let’s Go Urban, maar ze zou de gelden verder hebben doorgesluisd naar haar andere vennootschappen. Het voormalige Open VLD-lid blijft sindsdien afwezig uit het parlement.

Het Antwerpse parket vroeg onlangs om de onschendbaarheid van het parlementslid op te heffen. De Commissie voor de Vervolgingen kwam vorige week maandag een eerste keer samen over die vraag. De leden van de commissie kregen een week de tijd om het dossier te bestuderen.

El Kaouakibi kreeg vandaag de kans om gehoord te worden door de commissie, maar ze kwam niet opdagen. Ze heeft per mail laten weten dat ze niet aanwezig zou zijn en dat ze zich niet verzet tegen de opheffing van haar onschendbaarheid.

De vergadering van de commissie zelf duurde maar een half uurtje. De commissie kwam snel tot een consensus over het advies om de onschendbaarheid op te heffen. Dat advies zal woensdag ook mondeling toegelicht worden in de plenaire vergadering van het parlement. De parlementsleden moeten dan stemmen over de kwestie. De verwachting is dat het advies van de commissie gevolgd wordt en dat El Kaouakibi effectief haar onschendbaarheid verliest.