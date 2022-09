Chris Janssens: ‘Huidskleur is geen issue voor onze partij’

Dat zijn partij géén experimenten wil met mensen. Dat Jan Jambon de grootste teleurstelling van zijn carrière is. Dat de sancties tegen Rusland heroverwogen moeten worden. Chris Janssens, de Vlaamse nummer één van Vlaams Belang, zet enkele stevige puntjes op de i. De statige Limburger blikt ook terug op zijn outing vorige winter in De Zondag. ‘Ik ben vandaag een gelukkiger man.’

Vlaams Belang viert feest. De partij blaast namelijk 45 kaarsjes uit. ‘Dat verdient een goed glas’, vertelt Chris Janssens, fractieleider in het Vlaams parlement aan De Zondag. ‘Dat de partij nog altijd bestaat, is geen evidentie. Al 45 jaar lang worden we genegeerd en geboycot door politieke tegenstanders en vijandige media. Toch zijn we overeind gebleven, vooral dankzij onze onvermoeibare militanten.’

Dat de partij spreekt over haar 45ste verjaardag, is trouwens opvallend. Vlaams Belang werd pas in 2004 boven de doopvont gehouden nadat Vlaams Blok veroordeeld werd voor racisme. Janssens: ‘Wij zijn één en dezelfde partij. Vlaams Blok werd veroordeeld na een puur politiek proces. Dat is geen reden om ons verleden te verloochenen.’

Vlaams Blok wou een zweeppartij zijn. Wil Vlaams Belang geen beleidspartij worden, wil De Zondag weten. ‘Jawel. Dat is een normale evolutie voor een partij zoals de onze. In een eerste fase ben je een zweeppartij die met provocatieve acties in beeld komt en taboes op de agenda zet. Vlaams Blok is daarin geslaagd. In een tweede fase zie je dat andere partijen je proberen na te bootsen. N-VA is het beste voorbeeld. Helaas heeft die partij haar woorden niet waargemaakt.’

Tijdens de zomer stelde Dries Van Langenhove voor om bij wijze van experiment enkel etnische Vlamingen toe te laten in een stad. Janssens veroordeelde dat idee scherp. ‘Het is nonsens’, citeert De Zondag Janssens, ‘en het haalt de ernst van ons programma onder uit’. ‘Dat klopt’, zegt hij nu. ‘Wij zijn een politieke partij en wij doen niet aan experimenten. Dat is één. Onze parlementsleden moeten zich aan deze lijn houden. Twee: huidskleur is geen issue voor onze partij. Ook al kan ik begrijpen dat je wil reageren op de wokers die voortdurend op huidskleur fixeren, toch moeten wij die fixatie achterwege laten.

Het zijn wel deze uitspraken en figuren die ervoor zorgen dat N-VA niet met uw partij wil samenwerken, wil de weekendkrant weten. ‘Je laat samenwerking toch niet afhangen van enkele tweets of figuren? Ik begrijp de strategie van N-VA niet, hoor. (op dreef) Met wie zou Bart De Wever zijn programma het best kunnen uitvoeren: met ons of met de socialisten? Hij hekelt terecht de ontsporing van de Belgische begroting, maar wie is daarvoor verantwoordelijk? Dat is vooral de PS, hè. En toch smeekt De Wever bijna om te mogen samenwerken met de socialisten.’

Maandag start het politieke jaar in het Vlaams parlement met de Septemberverklaring van de minister-president. Wat verwacht de fractieleider van Vlaams Belang? ‘Ik hoop vooral dat Jan Jambon (N-VA) eindelijk sense of urgency toont. Waarop wacht deze regering eigenlijk om de energiecrisis te bestrijden? We wisten toch al vóór de zomer dat de facturen zouden exploderen? Ik gun iedereen zijn vakantie, maar wat de Vlaamse regering de voorbije zomer heeft gedaan, was te gek voor woorden. Ze heeft gewoonweg niets gedaan.’