CD&V wil de straatverlichting uit in Vlaanderen

CD&V wil dat Vlaanderen overal de straatverlichting dooft omwille van de energiecrisis. Momenteel smeden veel gemeenten hun eigen plannen voor de komende winter.

CD&V wil deze winter in heel Vlaanderen de openbare verlichting op lokale wegen doven tussen 23 uur ’s avonds en 5 uur ’s ochtends. Vorig jaar betaalden de gemeenten samen 198 miljoen euro aan elektriciteit voor hun straatverlichting. Die kost zal dit jaar veel hoger zal liggen.

“Met ons voorstel kunnen we meer dan 50 miljoen euro besparen, zonder echt in te boeten op veiligheid en comfort”, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne. Ook op de gewestwegen, waar Vlaanderen de factuur betaalt, moet het licht uit, vindt CD&V. Dat was vorig jaar goed voor 15,6 miljoen euro en komend jaar dus wellicht veel meer.

Fluvius, dat de openbare verlichting beheert, krijgt volgens CD&V vandaag al veel vragen van lokale besturen. Dat leidt tot een specifieke aanpak van elke elektriciteitscabine die de openbare verlichting aanstuurt. “Fluvius geeft nu al aan dat ze de individuele vragen niet aankunnen”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez. “Een deel van de gemeenten zou dus geholpen worden, een ander deel niet. Door op Vlaams niveau te schakelen, kunnen we deze winter al in heel Vlaanderen een energiebesparing realiseren. Dat vraagt een pak minder werk.”