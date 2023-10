‘Catherine Moureaux (PS) heeft Molenbeek in een diepe crisis gestort’

‘De gemeente is onbestuurbaar geworden’, zegt gemeenteraadslid Rachid Ben Salah (Défi).

Door opeenvolgende incidenten komt burgemeester Catherine Moureaux (PS) steeds meer in de knel. De laatste act in deze gênante vertoning is een volgens anonieme getuigenissen fysieke aanvaring met haar socialistische schepen Abdellah Achaoui. Toen die vorige week in het kantoor van Moureaux protesteerde tegen het ontslag van het hoofd van de groendienst, zou de burgemeester het niet alleen op het gebruikelijke schreeuwen hebben gezet. Ze zou Achaoui fysiek buiten hebben gewerkt en hem daarbij hebben gekrabd. Achaoui liet zijn verwondingen door een dokter vaststellen en zit nu thuis met ziekteverlof. Burgemeester Moureaux overweegt een klacht wegens laster tegen Achaoui. De waakzaamheidscommissie van de PS buigt zich intussen over het conflict.

Catherine Moureaux ontbeert het politieke talent van haar vader.

‘Dat zegt iets over de interne verhoudingen’, stelt Maarten Bijnens, N-VA-gemeenteraadslid in Molenbeek. ‘Afgelopen zomer was er ook die publieke brandbrief van vijf gemeentelijke topambtenaren die hun beklag deden over verregaande politieke inmenging en oneerbiedig gedrag van Moureaux.’

Anoniem vertellen gemeenteambtenaren in de Franstalige pers ook dat Moureaux vaak zo hard tegen gemeentepersoneel tekeergaat dat het hele gemeentehuis mee davert.

Défi-gemeenteraadslid Rachid Ben Salah kan het naar eigen zeggen vanuit de oppositie niet langer aanzien. Hij heeft een officiële brief gestuurd naar de voogdijoverheid, de Brusselse gewestregering, met de vraag om de zaak-Moureaux te onderzoeken en de burgemeester zo nodig te schorsen. ‘Molenbeek verkeert in een diepe crisis door politieke onkunde’, zegt hij. ‘De laatste twee gemeenteraden hebben niet eens plaatsgevonden. Het quorum werd niet bereikt, omdat veel leden van Moureauxs eigen meerderheid wegbleven. Verder is er haar brutale omgang met het gemeentepersoneel. De personeelsdirectrice, een van de hoogste gemeentefunctionarissen, is onlangs ook ontslagen. Er zijn talloze berichten in de media over vermeend ongepast bullebakgedrag. De gemeente is onbestuurbaar geworden.’

Catherine Moureaux, die voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 van Schaarbeek naar Molenbeek verhuisde, heroverde er met haar bekende familienaam de burgemeesterssjerp op de MR. Maar ze bezit duidelijk niet het politieke talent van vader Philippe Moureaux, die Molenbeek meer dan 20 jaar lang met een unieke mix van welwillend paternalisme en ijzeren discipline bestuurde.