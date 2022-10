Brusselse begroting: oppositie gelooft niet in toekomstig budgettair evenwicht

De oppositiepartijen CD&V, N-VA en Vlaams Belang geloven niet dat het de Brusselse regering zal lukken om in 2024 een begroting in evenwicht te presenteren. Al is dat wel de bedoeling. Intussen hekelt de oppositie dat de prioriteiten van de Brusselse regering verkeerd liggen. Bij PVDA is te horen dat de begroting niet in verhouding staat met de huidige crisissen.

‘De Universiteit van Namen voorspelde recent nog dat de Brusselse schulden volgend jaar oplopen tot bijna 13 miljard. Vandaag spreekt Gatz over een tekort in 2023 van 400 miljoen euro maar over de honderden miljoenen die hij buiten begrotingsdoelstelling houdt, krijgen we geen info. Alle schulden zullen moeten worden terugbetaald’, opent Brussels N-VA-fractieleidster Cieltje Van Achter.

Vanuit de hoek van CD&V is eenzelfde boodschap te horen bij fractieleidster Bianca Debaets. Het tekort van 400 miljoen voor de begroting 2023, is volgens haar te groot. ‘Het beloofde budgettaire evenwicht voor 2024-2025 mag stilaan definitief opgeborgen worden, gezien de beperkte besparingen’, stelt ze.

Vlaams Belang

Bij Vlaams Belang zien ze het ook somber in en geloven ze niet dat dit de laatste begroting in het rood is. Toekomstige projecten als de nieuwe metrolijn 3 zullen het Brussels gewest volgens fractieleider Dominiek Lootens-Stael doen afstevenen op een financieel fiasco.

‘Ik zie het Hoofdstedelijk Gewest zoals de Titanic afstevenen op de financiële ijsbergen’, zegt Lootens-Stael. ‘Gatz had voorgenomen de kredietinstellingen te sussen met een besparing van 150 miljoen. Hij lijkt daarin geslaagd te zijn, maar daar staat dan meteen een enorme meeruitgave van minstens 200 miljoen tegenover. Het Hoofdstedelijk Gewest is een doorgeefluik van geld dat het niet heeft. Men geeft zowat 25 procent meer uit dan er inkomsten zijn’, vervolgt hij.

CD&V

Voor de gestegen energiekosten van burgers, bedrijven, organisaties, gemeenten en OCMW’s maakt de Brusselse regering 200 miljoen euro vrij, maar daarmee is niet iedereen geholpen volgens de christendemocraten.

‘Het ergste vind ik dat de Brusselse regering eigenlijk de overgrote meerderheid van de Brusselaars vergeet, de huishoudens met een gemiddeld inkomen die ook geconfronteerd worden met torenhoge energiefacturen. Daar had men een voorbeeld kunnen stellen, door bijvoorbeeld de distributietaksen te verlagen’, vindt Debaets.

N-VA

Dat de prioriteiten van de Brusselse regering niet juist liggen, en een deel van de Brusselaars vergeten worden, vinden ook de Vlaams-nationalisten. ‘De werkende middenklasse, die vandaag in deze energiecrisis al extra afziet, is opnieuw de pineut. Dat paars-groen duurdere dienstencheques naar voren schuift, is een slag in het gezicht van die belastingbetaler en de hele dienstenchequesector’, aldus Van Achter. Daarmee verwijst ze nog even fijntjes naar minister Bernard Clerfayt (DéFI) die de onderhandelingen tijdelijk staakte om meer geld los te weken voor de dienstenchequesector.

PVDA

De begroting van de Brusselse regering staat voor oppositiepartij PVDA niet in verhouding tot de huidige crisissen. Er is een gebrek aan kritische zelfreflectie, vindt Françoise De Smedt, voorzitter van de PVDA-fractie in het Brussels Parlement.

‘Net als de federale regering gaat de Brusselse regering volledig voorbij aan de energie -en koopkrachtcrisis en laat ze het grootste deel van de werknemers en zelfstandigen links liggen’, verklaart ze. ‘De regering-Vervoort gaat door alsof er niets gebeurd is, er wordt niets in vraag gesteld. Op de dag dat uit een artikel in Le Soir blijkt dat het systeem van isolatiepremie van de Renolution niet werkt, kondigt Alain Maron trots aan dat hij hierin 18 miljoen euro extra zal investeren. Het is echter duidelijk dat deze steun vooral gaat naar de rijke huishoudens die dit het minst nodig hebben, omdat dit onvoldoende is voor de kleine eigenaren en huurders die in energieverslindende gebouwen wonen’, oordeelt De Smedt.