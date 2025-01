‘Open VLD heeft Georges-Louis-Bouchez nodig om zichzelf heruit te vinden: dat belooft heel weinig goeds’

Zoals Vooruit John Crombez nodig had om het genie in Conner Rousseau te zien, en CD&V eerst nog een laatste keer Joachim Coens een kans moest geven, waarna de leden pas klaar waren om Sammy Mahdi te verkiezen, begint het er stilaan wel zo’n beetje naar uit te zien dat ook Eva De Bleeker bij Open VLD slechts nodig is om daarna iemand radicaler uit te kiezen. Er zijn zelfs al heel wat leden, en enkele toppers, die al even zitten weg te dromen bij het idee dat ze die opvolger al hebben gevonden: Georges-Louis Bouchez.

Nogal sneu is dat, niet?

Laten we eerst nog even terugkomen op de keuze voor Eva De Bleeker in augustus van vorig jaar. Dat was al lichtjes ongemakkelijk om als buitenstaander naar te kijken. De enige, echte claim to fame van De Bleeker was dat ze op een brutale manier werd ontslagen door Alexander De Croo. Hij dacht dat hij elke begroting die hij in gedachten had wel langs z’n staatssecretaris kon laten passeren, zij pruttelde tegen. Het zijn vervolgens N-VA’ers die haar vanuit de oppositie met de zeemzoeterigste complimenten – Sander Loones bracht De Bleeker ooit bloemen – echt groot hebben gemaakt. Na de nederlaag in juni werd de verkiezing van De Bleeker vooral een wraakoefening tegenover De Croo.

Volgende stap in de verwerking: Bouchez.

Het is natuurlijk niet moeilijk om zijn aantrekkingskracht te zien: ook het gedweep met Bouchez is pijnlijk voor De Croo, wiens regering hij saboteerde tot er niets meer van overbleef, en de MR-voorzitter won er vervolgens een historische verkiezingsoverwinning door. Dat succes steekt de ogen uit. Sindsdien ging Bouchez verder op de ingeslagen weg, en saboteert de regering-De Wever nog voor ze er is. Zeven maanden lang bewijst Bouchez ondertussen dat hij slechts één idee heeft: géén belastingverhogingen, nooit, zelfs niet in de vorm van het afschaffen van rare uitzonderingen die niemand begrijpt. Al waren Pieter Timmermans en zijn klonen al in augustus dolgelukkig met de supernota, maar gaat er toch een taksje ergens een paar procentpunten omhoog: Bouchez zet zijn voet.

De taxshift die tijdens de campagne door alle partijen werd beloofd, stelt daardoor ondertussen zo goed als niets meer voor. De MR heeft liever dat alles hetzelfde blijft in dit land. Dat Open VLD’ers dát vandaag een jaloersmakend briljante en originele gedachte vinden, voorspelt heel weinig goeds voor hun toekomst. Een nieuwe naam, iemand?

Knack-redacteur Peter Casteels gooit elke week een blokje op het vuur.