Bouchez wil geen fiscale hervorming zonder hervorming pensioenen en arbeidsmarkt

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil geen stappen zetten met de fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zolang de pensioenen en de arbeidsmarkt niet zijn hervormd. Dat zei hij zondag op VTM Nieuws.

Het federale kernkabinet komt zondagmiddag samen in het kader van de begrotingscontrole. De budgettaire situatie in België is ‘dramatisch’, loste Bouchez zondag een schot voor de boeg. ‘De budgettaire parameters zijn slechter dan de Griekse (…), maar in de regering klopt alleen de MR op tafel’, zei hij. Zo zijn er hervormingen van de arbeidsmarkt en de pensioenen nodig om de werkzaamheidsgraad op te trekken en de sociale zekerheid betaalbaar te houden, maar ‘de PS wil dat niet’, klonk het.

Bouchez koppelt er de fiscale hervorming van CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem aan vast. ‘Als we niet eerst de pensioenen en de arbeidsmarkt hervormen, doen we geen fiscale hervorming. Anders is het een project waarbij werkenden betalen voor andere werkenden. We willen zij die niet werken aan het werk zetten’, sprak hij.

De MR-voorzitter heeft ook problemen met de verhoging van de effectentaks en een aantal andere maatregelen uit het plan van Van Peteghem ‘die de investeringen in België zouden verstikken’, al noemde hij het voorstel in zijn geheel wel een ‘goede basis’. De CD&V-minister wil zijn plan voor de zomer door het parlement loodsen zodat de hervormingen op 1 januari 2024 in werking kunnen treden.