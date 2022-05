Bouchez: ‘De traditionele partijen zijn banger van kranteneditorialen dan van het volk’

In een interview met De Zondag verdedigt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zijn debat in Terzake met Tom Van Grieken. Daarnaast pleit hij voor het openhouden van vier kerncentrales. ‘Meer zelfs: ik heb nog geen enkel rapport gelezen waarin staat dat ze niet alle zeven langer open kunnen blijven.’

Georges-Louis Bouchez vindt vandaag 8 mei, V-Day, de viering van de overgave van nazi-Duitsland, een belangrijke dag, zegt hij aan De Zondag: ‘Omdat we niet mogen vergeten wat toen gebeurd is, maar ook omdat het gevaar voor extremen niet verdwenen is. Zie Le Pen in Frankrijk, zie Vlaams Belang in Vlaanderen: dat zijn geen democraten, hè.’

Daarom is hij in Terzake in debat gegaan met Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken, zegt hij: ‘Om bloot te leggen hoe zwak haar sociaaleconomisch programma is. Dat moeten we méér doen. Het is een oproep aan de Vlaamse partijen: dúrf tegen hen ingaan. Je kan wel roepen dat ze racistisch zijn ­ dat is ook terecht ­ maar daarmee zal je hen niet verslaan. Je moet hun programma punt na punt weerleggen. Hun sociaaleconomisch programma is het failliet van Vlaanderen. Zég dat dan ook. We zijn veel te braaf voor hen.’

Hij heeft geen spijt van dat debat, ondanks de polemiek deed het deed ontstaan. ‘Eerlijk: ik zou liever een aanvallendere strategie hanteren tegenover de extreme partijen. Helaas krijg ik mijn Franstalige collega’s daar niet van overtuigd.’

‘De angst capteren’

Waarom voelen nog altijd zoveel mensen zich aangetrokken tot extreemrechts? wil De Zondag weten.

‘En extreemlinks. Ik zet die twee op dezelfde lijn. De reden is simpel. De mensen vrezen dat ze het morgen minder goed zullen hebben dan vandaag. Ze vrezen voor de toekomst van hun kinderen. De wereld evolueert heel snel. Dat wordt te veel als een bedreiging gezien. En wat zegt extreemrechts dan? We gaan de vreemdelingen buitengooien en Vlaanderen afsluiten van de wereld. Extreemlinks zegt dat ze de rijken zal aanpakken, zodat de gewone mensen meer overhouden. Ze doen eigenlijk exact hetzelfde: de angst capteren en een vijandbeeld creëren.’

Marine Le Pen (FN) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) © BELGA

‘Weet je wat het probleem is? Dat de traditionele partijen banger zijn van kranteneditorialen dan van het volk. Er zijn te veel taboes in de politiek. Als ik iets zeg over het hoofddoekenverbod in overheidsfuncties, krijg ik vooral te horen: “Zwijg daarover, dat speelt in de kaart van Vlaams Belang.” Néén, ik zwijg niet, ik verdedig altijd mijn overtuiging. De kritiek daarop komt van politiek en media, niet van de mensen op straat.’

Tegen juni of juli beslissen over meer kerncentrales

Het interview gaat ook uitgebreid in op de energieproblematiek.

De federale regering, waarin ook de MR zit, heeft onlangs beslist om twee nieuwe gascentrales te bouwen. Is het daar het moment voor?

‘Neen. Helemaal niet zelfs’, zegt Bouchez. ‘Dat is het gevolg van een politieke deal. Er komen twee gascentrales bij en er blijven twee kerncentrales tien jaar langer open. Meer wilden de groenen niet aanvaarden.’

Tinne Van der Straeten

Maar hij ziet het anders. ‘We mogen niet afhankelijk zijn van gas’ met een Poetin die de gaskraan kan dichtdraaien. ‘We moeten daarom twee gigawatt extra vinden. Dat betekent dat er nóg twee kerncentrales langer moeten openblijven, bovenop de twee die al beslist zijn. Dat zijn er dus minstens vier in totaal. En op technisch vlak kan het. Meer zelfs: ik heb nog geen enkel rapport gelezen waarin staat dat ze niet alle zeven langer open kunnen blijven. Maar bon, zo ver wil ik niet gaan.’

‘De verantwoordelijkheid van Tinne Van der Straeten is groot. We staan voor een energietransitie die nog jaren zal duren. Maar wat hebben wij gedaan? Een deal gesloten tot 2025, en niemand die precies weet wat daarna volgt.’

Wat is de deadline om te beslissen om nog meer kerncentrales open te houden? vraagt De Zondag.

‘Dat moet tegen eind juni, begin juli beslist worden, volgens mij.’