België op weg naar 600.000 langdurig zieken tegen 2035

Als het beleid niet wordt gewijzigd, dan stevent ons land tegen 2035 af op 600.000 langdurig zieken. Dat schrijven de Mediahuiskranten donderdag op basis van berekeningen van het Federaal Planbureau.

Vandaag telt België een half miljoen langdurig zieken. Uit cijfers van het Riziv bleek onlangs nog dat 80 procent van de toename van langdurig ­zieken ouder is dan 55 jaar. Maar ook bij jongeren blijft de ­stijging zich doorzetten. Ook de Onafhankelijke Ziekenfondsen trekken aan de alarmbel over de toenemende cijfers. “We zien dat het aantal geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressies en burn-outs, ­explodeert. Mensen vinden minder en minder zingeving in hun werk”, zegt directeur-generaal Xavier Brenez.

Hij wijst ook op de grote impact van die extra langdurige zieken op de maatschappij en de sociale zekerheid. “Een studie toonde aan dat een langdurig zieke in het eerste jaar van zijn ziekteperiode 1.500 euro uitgeeft aan geneeskundige verzorging en 12.500 euro terugbetaald krijgt door de ziekteverzekering. De mensen doen dat echt niet voor hun plezier. Die situatie is echt zorgwekkend.”

Volgens Brenez moeten ­bedrijven extra inspanningen doen voor aangepaste uurroosters en langer verantwoordelijk gehouden worden voor hun langdurig zieke werknemers. “Nu moeten ze maar één maand de kosten van een langdurig zieke op zich nemen, voor die doorstromen naar de ziekteverzekering. Dat is bijna niets. In veel landen zien we dat de werkgevers financieel zwaarder geresponsabiliseerd worden.”