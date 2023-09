Bart De Wever: ‘Na verkiezingen kernkabinet vormen, ondersteund door de deelstaten’

N-VA-voorzitter Bart De Wever blijft voorstander om na de verkiezingen van 2024 op federaal vlak een kernkabinet te vormen, ondersteund door de deelstaten. Intussen kan gewerkt worden aan een grondige staatshervorming. Dat stelde hij zondag op de N-VA-familiedag in Plopsaland De Panne, dat al twee maanden met 10.000 inschrijvingen uitverkocht was.

In zijn toespraak, benadrukte Bart De Wever dat de verkiezingen ongelooflijk belangrijke verkiezingen zijn. “We zullen onze mobilisatiekracht de komende maanden meer dan ooit nodig hebben. We zullen u meer dan ooit nodig hebben. Want de ontknoping van het N-VA-verhaal ligt binnen handbereik. Federaal lukt er niets meer. België dendert stuurloos naar de financiële afgrond. Terwijl in Vlaanderen de vacatures niet ingevuld geraken, verhoogde Vivaldi op bevel van de PS fors de uitkeringen voor langdurig werklozen”, aldus De Wever.

Voor de voorzitter hebben we “met België onderhand de bodem in zicht. En elke Vlaamse partij weet dat. Toen deze week op het partijvoorzittersdebat van VOKA werd gevraagd of er een Vivaldi 2 moet komen, schoten er zeven handen om ter snelst naar de rode knop.”

Geen enkele Vivaldi-partij verdedigt het werk van De Croo en co. Alle partijen duwen op rood bij de vraag: "wil u Vivaldi 2?" pic.twitter.com/qfZoTBzJ7B — Bart De Wever (@Bart_DeWever) September 4, 2023

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Maar elke crisis is voor De Wever ook een uitdaging en enorme kans. “De uitdaging om de waarheid duidelijk te maken. De waarheid dat we zonder Vlaams zelfbestuur onze welvaart niet kunnen behouden. En de waarheid dat alleen de N-VA in staat is om dat zelfbestuur vorm te geven”; stelde hij. “Niemand anders zal het doen. Niet de Vivaldisten, en niet de extremisten. Alleen de N-VA heeft het confederalisme uitgewerkt, alleen de N-VA heeft de overtuiging om dit door te duwen en alleen de N-VA heeft de mensen die het gestalte kunnen geven”.

Want De Wever schetste een somber beeld van het huidige federale beleid: “Federaal lukt er niets meer. België dendert stuurloos naar de financiële afgrond. Terwijl in Vlaanderen de vacatures niet ingevuld geraken, verhoogde Vivaldi op bevel van de PS fors de uitkeringen voor langdurig werklozen. Terwijl de VDAB vorig jaar 117.000 jobaanbiedingen over de taalgrens stuurde, reageerden daar nauwelijks sollicitanten op. Terwijl alle nationale en internationale instanties aan de alarmbel trekken over de exploderende schuld en de vergrijzingskost, blokkeert de PS iedere noodzakelijke hervorming. Terwijl vrijwel alle Vlamingen een strikter migratiebeleid willen, hebben we een ongecontroleerde instroom van mensen die de humanisten van Vivaldi hier vervolgens op straat laat slapen. En terwijl we een sterk stijgende nood hebben aan propere elektriciteit, gaat Vivaldi vrijwel alle kerncentrales binnenkort sluiten.”

(Lees verder onder de preview.)

De Wever reageert in een gesprek met Belga ook op de uitlatingen van zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez in De Zevende Dag (VRT 1). Daarin pleitte hij voor een federale regering naar het Zweeds model met MR en N-VA – die elk 20 procent van de stemmen halen – als basis. “Ik vind het vreemd dat De Wever met de PS in zee wil gaan”, luidde het.

Maar Bart De Wever wees het aanbond zondag resoluut af. “Waarom heeft hij dan gekomen voor Vivaldi met de groenen?”, vroeg hij zich af. “Bouchez zwemt in een rode zee, maar klampt zich vast aan de Vlaamse situatie”, aldus de N-VA-voorzitter, die “de wil van de Waalse democratie wil respecteren. Dat is het probleem van Bouchez”, die volgens hem maar een beperkte geloofwaardigheid heeft. “Ik ga niet mee in de analyse van Bouchez. We gaan voor een institutionele omslag en niets anders”, besloot Bart De Wever.

Voor de N-VA-voorzitter moet er na de verkiezingen van volgend jaar best meteen een kernkabinet gevormd worden, ondersteund door de deelregeringen. Die dient dan een aantal financieel-economische krachtlijnen uit te werken, terwijl intussen een institutionele hervorming kan worden uitgetekend naar het confederalisme.

CD&V-voorzitter Mahdi geen fan van minikabinet na verkiezingen

Sammy Mahdi, voorzitter van CD&V, is geen voorstander van de vorming van een minikabinet na de volgende verkiezingen, zals N-VA-voorzitter Bart De Wever voorstelt. Dat heeft hij gezegd op VTM Nieuws.

De Wever bepleit de vorming van een klein zakelijk kernkabinet na de verkiezingen, om zo te kunnen werken aan grote hervormingen. Dat herhaalde hij zondag in De Zevende Dag op VRT 1. Een klassieke regering onderhandelen gaat hij niet meer doen, aldus De Wever. Mahdi is geen fan. “Dat vind ik een minder goed voorstel”, aldus de CD&V-voorzitter over het voorstel van De Wever.

Dat zou volgens Mahdi neerkomen op zich focussen op de staatshervorming, “en intussen niet al te veel doen”. Voor CD&V zijn vooral sociaal-economische hervormingen en veiligheid van belang, aldus nog Mahdi.