Bart De Wever (N-VA): ‘Vlaming heeft keuze tussen confederalisme of verarming’

De Vlaming heeft bij de verkiezingen in 2024 de keuze tussen het confederalisme of verarming. Dat verklaarde N-VA-voorzitter Bart De Wever zaterdag op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij.

Met enkele welgemikte sneren richting de federale regering benadrukte De Wever dat ‘verder aanmodderen’ binnen de huidige structuren geen zin meer heeft. Hij waarschuwde ook dat een stem voor de extremen de kortste weg is naar Vivaldi 2.

De N-VA verzamelde zaterdagavond met 4.000 tot 5.000 leden in de Nekkerhal in Mechelen voor hun nieuwjaarsfeest. In zijn traditionele toespraak stak De Wever de loftrompet van zijn partijgenoten in de Vlaamse regering. Zij geven niet toe aan ‘populaire eisen om meer geld uit te delen’, zei hij. ‘Vlaanderen zal bij ongewijzigd beleid opnieuw naar een begrotingsevenwicht gaan. Vlaanderen kan daarmee naast Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen gaan staan.’

‘Après De Croo, le déluge‘

Dat staat in schril contrast met de Vivaldi-regering, een federale regering waarin de invloed van Franstalig links nooit eerder zo groot was, luidde het. ‘Geen hervormingen en een fake begroting met het grootste tekort van de hele EU. België kan zelfs niet meer naast de Zuid-Europese landen staan. Après De Croo, le déluge‘, aldus De Wever. ‘Dat nooit met ons. Wij doen niet aan politiek louter om onze topmensen een mooie carrière te laten maken.’

Daarmee was meteen de toon gezet voor de rest van de toespraak. ‘We zijn budgettair de rode lantaarn van Europa, terwijl we de hoogste belastingdruk op arbeid ter wereld betalen. Het zijn zotten die werken, en die zotten zijn de Vlamingen.’ Ook op andere domeinen kan Vivaldi volgens De Wever geen enkel fraai resultaat voorleggen. Of het nu gaat over de strijd tegen de georganiseerde misdaad, het energiebeleid of migratie, nergens boekt de federale regering succes.

Voor De Wever is het cruciaal dat de Vlaamse kiezer in 2024 de status quo doorbreekt. ‘Niet door een nutteloze stem te geven aan de extremen, dat is de kortste weg naar Vivaldi 2 en het einde van de Vlaamse welvaart’, aldus de N-VA-voorzitter. Hij profileert zijn partij daar tegenover als één ‘die standvastig haar principes verdedigt, een partij die niet zal buigen in ruil voor een miserabel premierschap, een partij die staat voor het enige werkbare model om onze Vlaamse welvaart veilig te stellen.’ Daarbij herhaalde hij zijn pleidooi voor het confederalisme, waarbij de bevoegdheden bij de deelstaten terecht komen en ze samen afspreken wat nog op het federale niveau gebeurt.

Het verhaal van Vlaanderen



De Wever verwees in zijn toespraak ook naar de heisa rond ‘Het verhaal van Vlaanderen’. Dat tv-programma van Tom Waes blikt terug op de Vlaamse geschiedenis, maar kreeg al voor de eerste aflevering kritiek omdat het kon rekenen op verschillende subsidies vanuit Vlaanderen. Meteen werd geopperd dat het daardoor de instrumentalisering van die geschiedenis in de hand zou helpen.

‘Laat het duidelijk zijn: wij geloven wel nog in het belang van een echte en een hechte gemeenschap. Een warm Vlaams nest waarin we opgevoed worden volgens gedeelde normen en waarden en waarin we allemaal samen meeschrijven aan het verhaal van Vlaanderen’, stelde De Wever.

Hij laakte dat dit verhaal ‘volgens de linkerzijde niet mag bestaan’, ‘en als het al bestaat, dan is het een gitzwart verhaal waarvoor we ons zouden moeten schamen. Als er een Europees kampioenschap zelfafbraak zou bestaan, de Vlaamse linkerzijde won het met de vingers in de neus. Ze gunnen ons geen verleden en ze willen Vlaanderen op die manier de toekomst ontzeggen’, aldus nog De Wever.

Boerenprotest

Terwijl de N-VA-leden hun nieuwjaarsfeest vierden, vond aan de ingang een protestactie plaats van landbouwers. De boeren waren met colonnes tractoren – naar verluidt zowat 150 tractoren – naar het evenement afgezakt om actie te voeren tegen het stikstofakkoord. Kop van Jut was minister van Omgeving Zuhal Demir.

‘Hier vindt binnen een N-VA-feestje plaats, maar voor ons landbouwers en de rest van de bevolking is er geen reden om te feesten’, stelde Gunter Klaasen uit het Turnhouts Vennengebied. ‘Zij zorgen er voor dat de voedselzekerheid in het gedrang komt en de toekomst van de landbouw heel onzeker wordt. Volgens de huidige Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) zal quasi niets hervergund raken.’ Voor Klaasen is Vlaams minister Demir de verantwoordelijke voor het PAS. Dat moet de stikstof in Vlaanderen terugdringen, maar dreigt zware gevolgen te hebben voor de landbouwsector.

Tijdens zijn toespraak had N-VA-voorzitter Bart De Wever net de aanpak van Demir geprezen. ‘Dankzij het stikstofakkoord kunnen we een totaal vergunningsdrama zoals in Nederland vermijden. Het is aan ons om dit ook aan de Vlaamse boeren uit te leggen en hen garanties te bieden voor de toekomst. Want aan leugens hebben ze niets’, zei hij.

Klaasen is zelf actief als pluimveehouder – met 150.000 braadkippen. Hij getuigt hoe hijzelf twee jaar geleden van alle instanties groen licht heeft gekregen en veel geld heeft geïnvesteerd. ‘Nu zit ik letterlijk en figuurlijk bijna met mijn hoofd in een strop. En ik ben niet alleen. Welke toekomst hebben wij nog?’