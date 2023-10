Antwerpse Open VLD-schepen stapt uit partij, maar niet uit stadsbestuur

In Antwerpen weigert schepen van onder meer Economie en Openbaar Domein Erica Caluwaerts ontslag te nemen, nadat ze dinsdagavond uit Open VLD stapte. Caluwaerts laat via haar woordvoerster weten ‘haar blik op de toekomst te richten als onafhankelijk liberaal Antwerps schepen’.

Open VLD had Caluwaerts gevraagd om haar mandaten, waaronder het schepenambt, weer aan de partij terug te geven, maar dat ziet ze dus niet helemaal zitten. Caluwaerts wil ‘een sterker liberale weg inslaan naar de vrije wereldstad van morgen’, klinkt het.

‘Louter de partijgebonden mandaten geeft de schepen terug af aan de partij’, aldus nog de woordvoerster van Caluwaerts. ‘Haar huidige bevoegdheden als schepen voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken in Antwerpen, blijft ze, samen met haar kabinet, met dezelfde passie en toewijding verderzetten.’

Intussen werkt Caluwaerts naar eigen zeggen aan een nieuwe liberale beweging, wellicht met het oog op de verkiezingen van volgend jaar. Daarin zal ze een ‘voortrekkersrol’ spelen, klinkt het.

De rest van het stadsbestuur hield zich tot nu toe afzijdig. ‘We nemen akte van dit nieuws’, reageerde burgemeester Bart De Wever (N-VA) eerder op de dag op het opstappen van Caluwaerts uit Open VLD. ‘De Antwerpse meerderheid en het stadsbestuur komen echter niet in het gedrang.’

Open VLD legt zich niet neer bij de beslissing van Caluwaerts en laat in een reactie weten de bal in het kamp van N-VA en Vooruit te leggen. ‘Er is een bestuursakkoord gesloten tussen N-VA, Vooruit en Open VLD, niet tussen N-VA, Vooruit en mevrouw Caluwaerts’, zegt lokaal afdelingsvoorzitter Fons Borginon. ‘De kern van het probleem is dat Open VLD door de beslissing van mevrouw Caluwaerts niet meer aan de tafel dreigt te zitten waar de beslissingen worden genomen, het college van burgemeester en schepenen. Daar moeten we erover kunnen waken dat het bestuursakkoord wordt uitgevoerd.’

Volgens Borginon zijn er ‘in ieder geval theoretisch’ enkele mogelijke oplossingen. ‘Al besef ik ook dat die niet evident zijn’, zegt hij. ‘In bepaalde omstandigheden kan een schepen bijvoorbeeld worden afgezet via een motie van wantrouwen. Er zijn nog andere mogelijkheden. Maar we wachten nu het antwoord van de coalitiepartners af.’

‘De vraag van Open VLD is helder en zal binnen de meerderheid besproken worden’, laat De Wever intussen weten via zijn woordvoerder. Hoe het nu verder moet, is niet duidelijk.