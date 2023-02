700 Vlaamse arbeidskaarten voor Turken on hold gezet na mogelijke fraude

Het Belgische consulaat in Istanboel heeft de federale en Vlaamse overheid ingelicht over mogelijke fraude bij aanvragen van gecombineerde vergunningen, vergunningen voor arbeid en verblijf. Er zijn intussen meer dan 800 arbeidskaarten on hold gezet, waaronder ongeveer 700 Vlaamse. Vlaams minister van Werk Jo Brouns en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor laten alle dossiers onderzoeken. Als blijkt dat er sprake is van valse verklaringen, dan zullen zowel de arbeidskaart als de verblijfsvergunning ingetrokken worden.

Volgens de krant De Morgen zou bal zou aan het rollen zijn gegaan toen een bakkerij plots vijftig bakkers uit Turkije probeerde aan te werven. De job van bakker staat op de lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen. Werkgevers die zo’n vacature niet ingevuld krijgen, kunnen sinds 2019 via een ‘gecombineerde vergunning’ niet-EU-burgers naar hier halen om de job uit te oefenen. Alleen blijken sommigen dit migratiekanaal te misbruiken.

Volgens Vlaams minister van Werk Jo Brouns en federaal staatssecretaris van Asiel en Migratie Nicole de Moor heeft het consulaat-generaal in Istanboel gewezen op mogelijke fraude bij de vergunningen. “Daarop werden ondertussen meer dan 800 arbeidskaarten on hold gezet, waaronder ongeveer 700 Vlaamse. Door de indicaties van misbruik, werd een groot aantal dossiers uit voorzorg preventief geblokkeerd”, klinkt het.

De Vlaamse en federale diensten hebben een werkgroep opgericht om de dossiers tegen het licht te houden. De werkgroep zal alle geblokkeerde arbeidskaarten onderzoeken. Bedoeling is om alle nodige informatie te delen. Dossiers waarbij één van de partijen aan de alarmbel trekt, worden meteen tijdelijk geblokkeerd tot nadere inspectie. Als uit het onderzoek zou blijken dat er vergunningen verkregen zijn op basis van “valse verklaringen, worden deze dossiers meteen geweigerd”.

“Zowel de arbeidskaart, gegeven door Vlaanderen, als de verblijfsvergunning, een federale vergunning, worden dan gezamenlijk ingetrokken”, is de boodschap. “Arbeidsmigratie is een belangrijk sluitstuk voor ons arbeidsmarktbeleid”, stelt minister Brouns. “Om dat systeem te beschermen, moeten we een absolute nultolerantie hanteren tegen sociale fraude”, meent de CD&V-minister, die er ook op wijst dat eventuele strafrechtelijke inbreuken meteen worden overgemaakt aan het parket.

Volgens Brouns en de Moor zijn de Turkse verblijfsvergunningen in dit geval “op voorhand on hold gezet”. “Zowel voor het onderzoek als voor de aanvragers, is het goed dat we op tijd konden handelen. Het is belangrijk om een visum te kunnen weigeren indien er aanwijzingen zijn van misbruik”, zeggen de minister en de staatssecretaris.