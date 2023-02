Politiek zoekt dringende oplossing voor tentenkamp in Molenbeek 

De gemeente Molenbeek laat weten dat ze samen met het Brussels gewest en met de steun van federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) zoekt naar een dringende oplossing voor het tentenkamp op en rond de brug langs de Koolmijnenkaai. De situatie is te onveilig geworden.

Al vijf maanden slapen er mensen in tenten op de brug, maar na de ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek verdubbelde of verdrievoudigde het aantal tenten. Er kwamen honderd mensen bij die er nu hun dagen doorbrengen.

Dat leidt tot gevaarlijke en onbeheersbare situaties voor passerende voetgangers en fietsers. ‘Sinds vorige week donderdag heeft de burgemeester contact opgenomen met het Brussels gewest en de federale regering om een alternatieve oplossing te vinden’, zegt Rachid Barghouti, woordvoerder van Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS).

‘Staatssecretaris De Moor heeft zich geëngageerd om voor de aanwezige asielzoekers een oplossing te vinden in de komende weken, gezien de druk op het netwerk van Fedasil. In de tussentijd zoeken we met de gemeente en het gewest naar een tijdelijk onderdak. In die fase zitten we momenteel.’

De openbare veiligheid kan volgens de gemeente Molenbeek niet meer gegarandeerd worden. Hulporganisaties en vrijwilligers ter plekke hadden dinsdagmiddag gehoord dat er een ontruimingsactie zou volgen. Een oplossing was in de maak, maar die blijkt uiteindelijk niet te zijn doorgegaan.

De gemeente Molenbeek heeft het tentenkamp altijd toegestaan op haar grondgebied. ‘We begrijpen dat de mensen ter plaatse ongerust zijn, gezien het aantal tenten dat erbij is gekomen’, aldus nog Barghouti.

‘We moeten hierdoor ook meer politie, preventiediensten en stadswachten optrommelen. Het wordt gevaarlijk en daarom hebben we de aanwezigheid verhoogd. De burgemeester wil daarom dat er een onmiddellijke oplossing gevonden wordt.’

Nu is het afwachten of er in de komende uren en dagen wel een nieuw onderdak gevonden wordt voor de bewoners van het tentenkamp. Of dat een oplossing zal zijn in de vorm van een ander leegstaand gebouw of kamers in een Brussels hotel, is niet duidelijk, en daar wil de gemeente niet verder op ingaan.