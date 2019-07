'Mogelijk zijn de ruzies binnen SP.A, Open VLD en CD&V de prelude van een drama dat zich de volgende jaren zou kunnen voltrekken: de desintegratie van de drie klassieke partijen', schrijft Knack-redacteur Walter Pauli.

Goed dat we nog drie traditionele, staatsdragende partijen hebben, want anders was er de voorbije zomerweken niemand om ruzie te maken in de Wetstraat. Bart De Wevers 'uitgestoken hand' naar de SP.A - hij wil praten over een verlaging van de btw op elektriciteit - werd door Bruno Tobback afgedaan als 'kraaltjes voor inboorlingen'. De Leuvense SP.A'er wil pas praten met De Wever 'als die het Communistisch Manifest ondertekent'. Dat njet tegen een socialistische deelname aan een centrumrechtse Vlaamse regering is meer dan alleen maar een opgestoken middelvinger naar De Wever. Tobback wil ook armpje drukken met zijn partijvoorzitter John Crombez. Hij maakt gebruik van diens gebrek aan leiderschap om een nieuwe frontlijn te openen in de oude clan- en richtingenstrijd die al jaren woedt in de SP.A.

