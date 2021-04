Meer dan veertig organisaties, waaronder de vakbonden van Bpost armoedeorganisaties, ziekenfondsen, de Vrouwenraad, Unizo en de Liga voor de rechten van de mens, verzetten zich tegen de controle op financieel kwetsbare ouderen die een inkomensgarantie (IGO) ontvangen. Dat schrijft De Standaard donderdag.

Ongeveer 110.000 Belgen krijgen een IGO-uitkering. Het gaat om ouderen die geen of een te klein pensioen hebben en geen andere inkomsten ontvangen. Twee op de drie zijn vrouwen, bijvoorbeeld omdat ze deeltijds werkten omwille van het huishouden.

Sinds 2019 kunnen ze eender welke dag controle aan de deur krijgen om na te gaan of ze in ons land wonen. De postbodes voeren deze controles uit. Mensen met een IGO mogen, na toestemming vooraf, maximaal 29 dagen in het buitenland verblijven. Wie drie controles mist, verliest de uitkering. Dit waren althans de regels voor de coronapandemie, de controles werden opgeschort.

'We weten allemaal wat het betekent om thuis in lockdown te zitten. Dwing deze ouderen, die ­financieel kwetsbaar zijn, niet om voor de rest van hun leven in lockdown te blijven', zegt Caroline Van der Hoeven, van het Belgische Netwerk Armoedebestrijding. 'De postbodes zijn zelf niet gelukkig met hun nieuwe opdracht', voegt ze toe.

De regering-De Croo heeft na eerdere kritiek al aangekondigd dat ze de controles wil bijsturen, maar dat volstaat niet voor de organisaties.

