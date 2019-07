CD&V-kopstuk Pieter De Crem wil een Vlaamse meerderheid in de federale regering. Als het van hem afhangt, stapt de CD&V bijgevolg niet in de regering zonder de N-VA, zegt hij in een interview met VTM NIEUWS.

'Het is voor ons onhoudbaar, niet werkbaar en niet wensbaar om van een paars-groene coalitie deel uit te maken', aldus De Crem in de studio van VTM NIEUWS. De Crem benadrukt daarmee dat hij een Vlaamse meerderheid wil in de federale regering.

Volgens De Crem zijn met name 'de uitdagingen op het vlak van het socio-economische te groot' voor een federale coalitie zonder Vlaamse meerderheid.'Zonder meerderheid is het niet houdbaar en niet werkbaar. PS-voorzitter Di Rupo wil zijn eigen financieringswet opnieuw herzien. Dus is waakzaamheid geboden voor Vlaanderen. Dat kan niet zonder Vlaamse meerderheid in federale regering', verduidelijkt hij.

De N-VA blijft volgens De Crem hoe dan ook aan zet aan Vlaamse zijde: 'De grootste Franstalige partij en grootste Vlaamse partij moeten aan tafel komen, en dat is traditioneel altijd gebeurd'. De CD&V'er ziet wel een verschil met vorige regeringsvorming. 'Er wordt een paars motorblok gemaakt in deze regeringsvorming, een socialistisch-liberaal motorblok met groene stuurstand. Het is voor ons onhoudbaar, niet werkbaar en niet wensbaar om van zo'n coalitie deel uit te maken', zegt De Crem.

De ontslagnemende minister van Binnenlandse Zaken voegt eraan toe dat zijn partij op dit moment in ieder geval 'niet in de mood' is om de zaak op federaal vlak 'zomaar eventjes te redden'. 'Wij hebben andere zorgen', zegt hij. De Crem stelt zichzelf in het televisie-interview medeverantwoordelijk voor het teleurstellende verkiezingsresultaat van zijn partij, de CD&V. De Crem heeft eerder overigens geregeld kritiek geuit op het pad dat zijn partijvoorzitter Wouter Beke met de partij bewandelt. 'We moeten recht op ons doel af gaan, de taal van de mensen spreken, en ervoor zorgen dat we een volkspartij zijn, niet een optelsom van minderheden'. Of hij zich kandidaat stelt om Wouter Beke als CD&V-voorzitter op te volgen, blijft De Crem onduidelijk. 'Ik zeg niet nee, ik zeg niet ja', luidt het.