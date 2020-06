Volgens epidemioloog Pierre Van Damme is er een kans gemist om mondmaskers te verplichten in winkels. 'Ons gedrag maakt of kraakt de epidemie.'

Dat verklaarde Van Damme woensdag in de VTM- studio. De regering verwijst naar het dalend aantal besmettingen, waardoor een verplichting moeilijk te verantwoorden is naar de bevolking, maar volgens Van Damme is wachten tot het aantal besmettingen weer stijgt 'te laat'. 'We geloven toch eerder in voorkomen dan genezen (...) We moeten het nu doen want dat gaat helpen om de cijfers laag te houden'.

Van Damme suggereert aan winkeliers en horeca-uitbaters om dan maar zelf stickers of acties op poten te zetten om het draagvlak voor het dragen van een mondmasker te vergroten. Hij wijst er ook op dat de winkelbubbels (aantal personen waarmee men shopt, nvdr.) nu worden uitgebreid en mensen langer in de winkel zullen mogen blijven, waardoor dus ook het risico om besmet te raken vergroot.

'Die maskers worden hoe langer hoe belangrijker als de drukte groter wordt, dat hebben we altijd gezegd. Als het virus aanwezig is, wordt een winkel gegarandeerd een brandhaard'. De epidemioloog wijst er nog op dat het gedrag van de bevolking 'de epidemie maakt of kraakt'.

