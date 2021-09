Het wordt almaar duidelijker dat de communicatie over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht in 2017 tegengehouden werd vanuit de vorige Vlaamse regering. Dat blijkt uit nieuw opgedoken mails die VRT NWS kon inkijken.

De mails wijzen in de richting van Joke Schauvliege (CD&V), toen bevoegd voor Leefmilieu, en Ben Weyts (N-VA), toen als Mobiliteitsminister bevoegd voor de werken aan de Oosterweelverbinding rond Antwerpen, aldus VRT NWS.

E-mails

Bij de start van de werken aan de Oosterweelverbinding 2017 bleek dat de grond vervuild was met het giftige PFOS, afkomstig van de nabijgelegen 3M-fabriek. Oosterweelbouwheer Lantis én de Vlaamse regering vroegen zich op dat moment af of ze daarover zouden commniceren en hoe.

Er werd beslist om niet te communiceren, maar wie dat precies besliste was tot nu toe niet duidelijk. Uit een eerder uitgelekte mail uit 2017 bleek al dat Lantis bij afvalstoffenmaatschappij OVAM erop had aangedrongen om te communiceren, en ondertussen bijkomende metingen in Zwijndrecht uit te voeren.

Het hele politieke milieu kreeg die mail. OVAM ging uiteindelijk niet op die vraag in. Volgens hen vroeg een minister om niet te communiceren.

Een nieuw uitgelekte mail, ook uit september 2017, werpt een duidelijker licht op de zaak. Het gaat om een interne mail van een leidinggevende binnen OVAM. In het document staat dit te lezen: 'Ik heb intussen van het kabinet de uitdrukkelijke opdracht gekregen dat we geen trekkersrol mogen opnemen in dit dossier naar communicatie en zelf geen onderzoek mogen uitvoeren ter controle van het woongebied.'

Ontkend

Joke Schauvliege was op dat moment de voogdijminister van OVAM, maar heeft altijd ontkend dat zij de opdracht heeft gegeven om niet te communiceren.

Uit andere mails blijkt dat ook de kabinetschef van toenmalig voogdijminister voor Lantis Ben Weyts betrokken was in het besluitvormingsproces over de communicatie over PFOS. Weyts heeft dat ook nooit ontkend: hij gaf altijd al aan dat hij op de hoogte was maar dat het niet zijn bevoegdheid was om te communiceren en dat OVAM bovendien oordeelde dat er geen gevaar voor de volksgezondheid was.

Groen: 'Dit ruikt naar een doofpot'

'Er is steeds meer bewijs dat de Vlaamse regering bewust geen open kaart speelde met de Vlaming over de aanwezigheid van schadelijke PFOS op de Antwerpse Oosterweelsite. Dit ruikt naar een doofpot', zegt Groen-parlementslid Mieke Schauvliege in een reactie. 'Deze documenten geven alle redenen om te twijfelen aan de integriteit van de Vlaamse regering. Je kan moeilijk beweren dat ze betrouwbaar is als ze kiest om over schadelijke PFOS te zwijgen in alle talen. In de onderzoekscommissie van vandaag zullen we Lantis hier grondig over bevragen', aldus nog Schauvliege.

Weyts: 'Alle vertrouwen'

'Ik ben fier op het werk dat wij in de vorige regeerperiode hebben verzet om het zieltogende Oosterweel-project uit het slop te trekken en op de rails te zetten. Daarbij hebben we samen met Lantis ook steeds de volle verantwoordelijkheid opgenomen voor de veiligheid in de werfzone van de Oosterweelwerken', zegt minister Weyts vrijdag in een reactie.

De minister voegt daar aan toe dat hij er alle vertrouwen in heeft dat zowel Lantis als zijn toenmalige kabinetsmedewerkers in eer en geweten en correct hebben gehandeld. 'Mensen van mijn toenmalig kabinet geven vandaag toelichting in de onderzoekscommissie', aldus nog minister Weyts.

In het Vlaams Parlement vindt vrijdag een hoorzitting plaats met Lantis in de Onderzoekscommissie naar de PFOS en PFAS vervuiling.

