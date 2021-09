Vlaams minister Zuhal Demir heeft op haar departement Omgeving een verbindingsofficier aangesteld die moet zorgen voor een betere gegevensuitwisseling tussen de verschillende Vlaamse diensten.

Dat heeft de N-VA-minister dinsdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Vlaams Belang-parlementslid Bart Claes.

In augustus kwam aan het licht dat het chemiebedrijf 3M niet alleen verantwoordelijk is voor de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving, maar dat het bedrijf ook jarenlang zonder vergunning de schadelijke stof FBSA in de Schelde zou geloosd hebben. Het bedrijf werd verplicht om te stoppen met de lozingen, er werd een PV opgesteld, het bedrijf werd onder verhoogd toezicht geplaatst en minister van Omgeving Zuhal Demir heeft aan het bedrijf "volledige transparantie" gevraagd tegen 1 oktober.

Volgens Demir toont de kwestie ook aan dat er dringend een betere gegevensuitwisseling moet komen binnen de Vlaamse overheid. Zo was het Agentschap Zorg en Gezondheid op de hoogte van de aanwezigheid van FBSA. "Maar het schort op Vlaams niveau enorm aan informatie-uitwisseling. Er loopt al sinds mei, juni een onderzoekscommissie. Bij mij gaat het er niet in dat degene die de informatie heeft niet doorklikt aan zijn collega", aldus Demir.

De N-VA-minister hamert al langer op een betere gegevensuitwisseling tussen de verschillende inspectiediensten. "Het is zo erg geworden dat ik een verbindingsofficier heb moeten aanstellen bij het Departement Omgeving die ervoor moet zorgen dat de informatie tussen de diensten uitgewisseld wordt".

Vraagsteller Bart Claes hoopt dat 3M effectief tegen 1 oktober met de nodige transparantie op de proppen komt. "Mensen verliezen hun vertrouwen in de politiek als ze merken dat ze hun oprit niet mogen aanleggen zoals ze willen of als ze een boete moeten betalen voor hun stookolietank, maar dat tegelijk een groot bedrijf blijkbaar met alles wegkomt", aldus Claes.

