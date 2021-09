Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) stelt chemiebedrijf 3M en zijn bestuurders in gebreke voor hun aanpak van de PFOS-vervuiling. Dat laat ze dinsdagavond weten.

Deurwaarders gingen dinsdag naar de hoofdzetel van het bedrijf in Diegem, naar de vestiging in Zwijndrecht en naar meer dan tien individuele bestuurders. De komende dagen zullen ook ingebrekstellingen worden bezorgd bij de hoofdzetel in de VS en bij de Amerikaanse bestuurders.

De minister geeft het bedrijf tot 1 oktober de tijd om te komen met een oplossing voor de vervuiling en de financiële middelen daarvoor. Het bedrijf moet ook alle beschikbare info over de gevaren van PFOS en PFAS overmaken aan de overheid.

Het schouwspel tijdens de onderzoekscommissie van afgelopen vrijdag, waarbij 3M weigerde om te antwoorden op vragen of beweerde niet te kunnen antwoorden op vragen, was voor Demir de druppel, laat het kabinet dinsdagavond weten.

'Na de hoorzitting van vrijdag denk ik maar één ding: 3M, what the PFAS are you doing? Zuhal Demir

'Na de hoorzitting van vrijdag denk ik maar één ding: 3M, what the PFAS are you doing? De Vlaming heeft recht op duidelijkheid en al het getalm moet stoppen. Tegen 1 oktober moet 3M over de brug komen met middelen, manieren om de sanering aan te pakken en meer informatie', zegt Demir in een persbericht.

3M Belgium liet volgens de minister systematisch na de bevoegde overheden, haar eigen werknemers en de omwonenden van de fabriek te informeren over het voortschrijdende inzicht inzake de gevaren.

Als het bedrijf niet ingaat op de ingebrekestelling, wil Demir in overleg met de Vlaamse regering procedures instellen om het bedrijf strafrechtelijk, burgerrechtelijk of administratiefrechtelijk te laten vervolgen. Ze wijst onder meer op het achterhouden van informatie, het minimaliseren van de risico's en het niet voldoen aan de zorgvuldigheidsverplichting als elementen die tegen de multinational kunnen worden gebruikt.

Deurwaarders gingen dinsdag naar de hoofdzetel van het bedrijf in Diegem, naar de vestiging in Zwijndrecht en naar meer dan tien individuele bestuurders. De komende dagen zullen ook ingebrekstellingen worden bezorgd bij de hoofdzetel in de VS en bij de Amerikaanse bestuurders. De minister geeft het bedrijf tot 1 oktober de tijd om te komen met een oplossing voor de vervuiling en de financiële middelen daarvoor. Het bedrijf moet ook alle beschikbare info over de gevaren van PFOS en PFAS overmaken aan de overheid. Het schouwspel tijdens de onderzoekscommissie van afgelopen vrijdag, waarbij 3M weigerde om te antwoorden op vragen of beweerde niet te kunnen antwoorden op vragen, was voor Demir de druppel, laat het kabinet dinsdagavond weten. 'Na de hoorzitting van vrijdag denk ik maar één ding: 3M, what the PFAS are you doing? De Vlaming heeft recht op duidelijkheid en al het getalm moet stoppen. Tegen 1 oktober moet 3M over de brug komen met middelen, manieren om de sanering aan te pakken en meer informatie', zegt Demir in een persbericht.3M Belgium liet volgens de minister systematisch na de bevoegde overheden, haar eigen werknemers en de omwonenden van de fabriek te informeren over het voortschrijdende inzicht inzake de gevaren. Als het bedrijf niet ingaat op de ingebrekestelling, wil Demir in overleg met de Vlaamse regering procedures instellen om het bedrijf strafrechtelijk, burgerrechtelijk of administratiefrechtelijk te laten vervolgen. Ze wijst onder meer op het achterhouden van informatie, het minimaliseren van de risico's en het niet voldoen aan de zorgvuldigheidsverplichting als elementen die tegen de multinational kunnen worden gebruikt.