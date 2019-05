De PVDA voerde in Vlaanderen alleen in Antwerpen campagne: voorzitter Peter Mertens móést verkozen raken en dat doel is ook bereikt. Meer nog, de partij haalt in deze provincie twee verkozenen in de Kamer en twee in het Vlaams Parlement. Ze overtreft daarmee haar eigen verwachtingen, en werd de tweede - na het Vlaams Belang - winnaar van de verkiezingen.

'De politieke klasse is vervreemd van grote delen van de bevolking, dat voelden wij al veel langer aan', stelt Peter Mertens. 'Het is onaanvaardbaar dat politici mensen langer laten werken terwijl ze zelf nog altijd op 55 of 57 jaar met pensioen kunnen gaan. Wij werden populisten genoemd als we die twee maten en gewichten aanklaagden, maar we hebben er de verkiezingen mee gewonnen.'

Zijn politici zo vervreemd? Niemand wordt heel rijk van in de politiek te gaan.

Peter Mertens: Zesduizend euro netto in de maand is niet slecht, toch? Met zo'n loon vervolgens langdurig zieken laten inleveren of de facturen voor iedereen verhogen, is wel heel gemakkelijk. Het gaat om de band tussen die politieke zelfbediening en het asociale beleid van de regering-Michel. Ik ben blij dat de regeringspartijen echt een rammeling hebben gekregen, en dat de verzuchtingen van de kiezer eindelijk au sérieux moeten worden genomen.

Ik ben geen haantje dat wakker wil worden op een berg geld. Ik wil de andere hanen net van hun berg geld wegjagen.

De grootste verzuchting van de Vlaming is dat hij een strenger migratiebeleid wil: Vlaams Belang won veel meer dan uw partij. Gaat u dat ook serieus nemen?

Mertens: Ik pas voor zulke hap-slik-weganalyses. Politici die vandaag zeggen dat de kiezer overduidelijk gestemd heeft voor een streng migratiebeleid en communautaire eisen, tonen alleen hun eigen arrogantie. Ook de kiezers van het VB hebben in de eerste plaats sociale problemen: ze kunnen hun rusthuis niet betalen, of zitten langdurig ziek thuis en worden te streng aangepakt door minister Maggie De Block. Maar die kiezers denken dat vluchtelingen hier meteen alles krijgen, omdat ze misleid zijn door Tom Van Grieken. Ze denken onterecht dat het VB ook een sociale partij is, terwijl die partij in het parlement het tegendeel heeft bewezen.

Uw winst is het verlies van de SP.A. Maakt dat uw overwinning niet wat magertjes?

Mertens: We zijn eindelijk over de slotgracht van het parlement gesprongen. Ik ben daar superblij om. We staan in het hele land op de kaart en hebben in de Kamer in totaal 12 vertegenwoordigers die een authentiek, sociaal geluid zullen laten horen. Het is echt heel belangrijk dat wij dat alternatief kunnen zijn voor de traditionele partijen. Magertjes zou ik dat absoluut niet noemen.

Met 12 zetels wordt uw partij een factor van belang in de Kamer. Zal uw partij betrokken worden bij de coalitiebesprekingen?

Mertens: Wij willen altijd komen spreken en luisteren, maar het zal dan wel over onze thema's moeten gaan: een minimumpensioen van 1500 euro, pensioenleeftijd op 65 jaar en een miljonairstaks.

U bent zelf eindelijk verkozen in de Kamer. Gaat u er persoonlijk financieel helemaal niet op vooruit?

Mertens: Ik blijf werken aan een gemiddeld werknemersloon. Ik ben geen haantje dat wakker wil worden op een berg geld. Ik wil de andere hanen net van hun berg geld wegjagen.