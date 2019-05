Het slechte resultaat van de N-VA en de SP.A zal volgens politoloog Dave Sinardet ook het Antwerpse stadsbestuur op scherp zetten.

Antwerpen is de enige provincie waar de N-VA de beoogde drempel van dertig procent heeft gehaald. Dat is volgens Dave Sinardet niet zo verrassend. 'Antwerpen blijft hun sterkste provincie. De enige ook, samen met Vlaams-Brabant, waar de N-VA in het Vlaams Parlement minder sterk achteruitgaat.'

...