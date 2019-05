De PS blijft met ruime voorsprong de grootste partij in Wallonië. In een nieuwe peiling van Le Soir, RTL-tvi, VTM en HLN klokt de partij af op 28,5 procent van de kiesintenties, een vooruitgang met ruim 4 procentpunt sinds de laatste peiling in februari. De MR komt opnieuw boven de 20 procent, Ecolo haalt die grens net niet.

Mochten het vandaag verkiezingen zijn, dan halen de Franstalige socialisten 28,5 procent van de stemmen. Dat is nog altijd minder dan het resultaat in 2014, toen de socialisten 32 procent haalden, maar ze doen het wel een pak beter dan dezelfde peiling in februari.

Toen klopte de PS af op iets meer dan 24 procent van de stemmen. Opvallend is ook de remonte van MR. De liberalen van premier en partijvoorzitter Charles Michel kwamen in februari nauwelijks boven de 19 procent, maar komen nu aan 22,7 procent.

Ecolo en PVDA

Het herstel van de klassieke partijen gaat niet ten koste van de opmars van Ecolo. De groenen halen 19,1 procent in de peiling. Dat is bijna drie procentpunt meer dan de 16,8 procent in februari en meer dan een verdubbeling van het verkiezingsresultaat van 2014.

De extreemlinkse PTB/PVDA ziet haar opmars wel gestuit. De partij peilt nu op 9,2 procent, terwijl ze in februari nog op 10,7 procent zat. De partij doet het wel pakken beter dan de 5,5 procent in 2014.

CDH

CDH moet wel fors inleveren in vergelijking met de vorige stembusgang. De humanisten peilen nipt onder de 10 procent, terwijl ze in februari nog bijna 11 procent van de gepeilde kiezers konden overtuigen. In 2014 was het CDH nog goed voor 14 procent van de stemmen.

Het linksliberale DéFI breekt niet door en blijft rond de 4 procent schommelen, en ook de Parti Populaire van zakenadvocaat Mischaël Modrikamen haalt de kiesdrempel niet.

Populairste politicus

PS-kopstuk Paul Magnette, die de Europese lijst trekt, is de populairste Waalse politicus. Hij kan 40 procent van de kiezers bekoren en heeft daarmee een ruime voorsprong op zijn voorzitter Elio Di Rupo, die 30 procent van de Franstaligen warm maakt.

MR-kopstuk Didier Reynders is derde met 27 procent.

Brussel

In Brussel valt opnieuw de opmars van Ecolo/Groen (de twee zusterpartijen staan samen op een lijst voor de Kamer, red.) op. De ecologisten komen aan bijna 23 procent van de kiesintenties, 3 procentpunt meer dan de 19,9 procent van februari.

De PS gaat er ook in de hoofdstad op vooruit, met 17,3 procent. Ook de PS werkt overigens samen met de Vlaamse zusterpartij SP.A. Vier maanden geleden peilden de socialisten nog op 15,9 procent.

De MR blijft status quo met 15,5 procent, net voor DéFI dat op 13,7 procent peilt.

De PTB-PVDA haalt bijna 8 procent in Brussel, terwijl het CDH zich herstelt tot 6,5 procent, in vergelijking met 4,3 procent in februari.

Ook in Brussel komt PP niet aan de kiesdrempel. De Listes Destexhe van de MR-dissident Alain Destexhe peilt op iets meer dan 3 procent.

Vlaamse partijen in Brussel

Bij de Vlaamse partijen in Brussel met een Kamerlijst, met uitzondering van Groen en SP.A, is N-VA de grootste, met 5,7 procent. Vlaams Belang peilt op 2,7 procent, CD&V op 0,8 en Open VLD op 0,7 procent.

De populairste Brusselse politicus is DéFI-voorzitter Olivier Maingain. PS-kopstuk en Europees lijsttrekker Paul Magnette volgt op plaats 2, daarna komt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders