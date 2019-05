Uit een exclusieve peiling in opdracht van Het Belang van Limburg blijkt dat N-VA op federaal niveau een kwart van haar kiezers (-8,4 procent) verliest en daalt tot 23 procent. Grote winnaar is Vlaams Belang.

Een week voor de verkiezingen moet N-VA in Limburg vrezen voor zwaar electoraal verlies. Uit een exclusieve peiling in opdracht van Het Belang van Limburg blijkt dat N-VA op federaal niveau een kwart van haar kiezers (-8,4 procent) verliest en daalt tot 23 procent. Grote winnaar is Vlaams Belang.

N-VA blijft wel nipt de grootste partij in Limburg, maar zou met een score van 23 procent twee van haar vijf kamerzetels verliezen. CD&V houdt opvallend goed stand in deze provincie. Licht verlies, maar met 22,2 procent houden ze N-VA wel in zicht. Grote winnaar lijkt Vlaams Belang.

Na de dramatische uitslag in 2014 wint Vlaams Belang maar liefst 8,2 procentpunt. Met 14,3 procent worden ze de op twee na grootste partij in Limburg. Sp.a strandt op plaats vier, met 14,2 procent. Dat is een achteruitgang van 3,5 procentpunt in vergelijking met vijf jaar geleden, maar de daling is niet zo dramatisch als eerder voorspeld.

Plaats vijf is voor Open Vld dat 11 procent haalt, een lichte daling ten opzichte van 2014. Groen, dat traditioneel minder sterk staat in Limburg, haalt voor het eerst sinds 1999 de drempel van 10 procent.