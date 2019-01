Peeters roept Proximus op het matje over externe callcenters

De herstructurering van Proximus, waarbij 1.900 banen bedreigd zijn maar ook 1.250 aanwervingen voorzien worden, zal ook een impact hebben op de medewerkers in externe callcenters zoals Mifratel, Ikanbi, IPG, B-connected, Call Excell en andere kleinere spelers.

Er werken volgens de bonden momenteel iets meer dan 1.500 werknemers rechtstreeks voor Proximus in deze bedrijven. Velen van hen zijn tewerkgesteld met een tijdelijk of interimcontract.

De directie van Proximus zou van plan zijn haar onderaannemers te vragen hun callcenteractiviteiten naar landen met lagere lonen te verhuizen om zo te besparen.

'Dit is niet meer of niet minder dan hen te vragen aan sociale dumping te doen. En dit terwijl de Belgische overheid met 53 procent hoofdaandeelhouder is', klinkt het bij de bonden. 'Proximus en de Belgische overheid moeten hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de onderaannemers en het behoud van jobs in België opnemen. Hoe valt deze beslissing te rijmen met jobs, jobs, jobs?'

Peeters heeft de bonden te kennen gegeven dat hij Proximus schriftelijk om tekst en uitleg zal vragen. Jobs naar het buitenland verplaatsen is volgens de minister 'not done'.

BBTK meent dat het Proximus-plan 'wel degelijk ook ingegeven is door de mogelijke komst van een vierde telecomspeler'. 'Het management wil ten alle prijze (personeels-)kosten besparen in dat perspectief.

Wij hebben dan ook laten weten dat de komst van een 4de operator geen goede zaak is voor de hele sector.' Minister Peeters heeft zich volgens de bonden ook geëngageerd om hen opnieuw te ontmoeten op basis van het antwoord dat hij zal krijgen van de Proximus-directie.