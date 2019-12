Pax Christi mag op het laatste nippertje prijs niet uitreiken in Kazerne Dossin

Een prijsuitreiking van vredesorganisatie Pax Christi die donderdagavond had moeten plaatsvinden in Kazerne Dossin in Mechelen, is in allerijl verhuisd naar de Predikherenbibliotheek vlakbij omdat Kazerne Dossin plots geen toestemming meer gaf voor het evenement.