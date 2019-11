interview

Ludo Abicht over Kazerne Dossin: 'Overtrokken reacties kunnen groeiend antisemitisme nog versterken'

Auteur en kenner van het Belgische Jodendom Ludo Abicht vreest een escalatie bij Kazerne Dossin. Dat zijn boek over antisemitisme er niet mag worden verkocht, verbaast hem. 'Als er één plaats is waar dit boek op zijn plaats is, dan toch wel de Kazerne Dossin, zeker?'

Ludo Abicht

'Stomverbaasd,' antwoordt filosoof en publicist Ludo Abicht op de vraag hoe hij kijkt naar het plotse ontslag van Christophe Busch als directeur van de Kazerne Dossin en de reactie van het bestuur daarop. Op maandag diende Busch zijn ontslag in, onder meer omdat 'het bestuur de ruimte tot verbinding telkens weer inperkte en uitholde'. Op donderdag kreeg hij tijdens een moeilijk gesprek te horen dat hij meteen moest opstappen. Zonder overgangsperiode.

...

