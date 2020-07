De PS wil dat de plenaire Kamer donderdag stemt over de nieuwe abortuswet. Dat zegt voorzitter Paul Magnette maandag na afloop van het partijbureau van de Franstalige socialisten.

Het moet voor Magnette afgelopen zijn met allerlei vertragingsmanoeuvres in de behandeling van het voorstel. 'Het recht van vrouwen om zelf over hun lichaam te beslissen, mag geen voorwerp zijn van een koehandel', aldus de PS-voorzitter.

De partij herhaalt dat het debat al tijdens de vorige legislatuur van start is gegaan, dat een twintigtal experten de revue is gepasseerd, dat er al tweemaal is gestemd in de bevoegde commissie en dat de Raad van State al driemaal een advies heeft uitgebracht. Volgens Magnette vormde de laatste keer dat zo'n advies werd gevraagd, zelfs een 'gevaarlijk precedent voor de werken van onze instellingen en de democratie'.

Voor Magnette is de tijd aangebroken om een politieke keuze te maken. 'Het gaat om een essentiële stap vooruit voor vrouwen. We moeten de parlementsleden nu laten beslissen. De PS vraagt daarom een stemming deze week.' (Belga)

