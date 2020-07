Als er tegen donderdag geen oplossing is om het abortusdossier te ontmijnen, dan zijn de Kamerleden van Open VLD vrij om te stemmen. Dat heeft de liberale voorzitter Egbert Lachaert maandag verklaard.

Donderdag staat het wetsvoorstel dat de abortusregels versoepelt opnieuw op de agenda van de plenaire Kamer. Zoals bekend zijn CD&V en N-VA gekant tegen die wet. N-VA-voorzitter De Wever schakelde afgelopen weekend zelfs een versnelling hoger en maakte er een breekpunt van voor de regeringsvorming. Daarin zoeken coalitiepartners MR, Open VLD en CD&V naar een een federale meerderheid met N-VA, SP.A en CDH. Maar dat wordt volgens De Wever onmogelijk als die wet er komt.

Open VLD-voorzitter Lachaert gaf aan dat het trio achter de schermen nog een oplossing zoekt voor het dossier. Hij gelooft ook dat er afspraken kunnen worden gemaakt over de ethische thema's om progressieven en conservatieven te verzoenen, maar 'scudraketten afvuren' gaat daar niet bij helpen, luidde het op Radio 1.

Lachaert roept vooral op 'deze laatste kans' te grijpen om een regering vormen. Hij verwacht dat de gevolgen van de coronacrisis in het najaar echt voelbaar zullen zijn. Het kan dan ook niet voor Lachaert dat de Kamer tegen dan ontbonden zou zijn en geen wetten zou kunnen stemmen. Maar als er tegen donderdag geen oplossing is, dan staat het voorstel op de Kameragenda. 'Er zijn geen proceduretrucs meer. Dan zijn al onze parlementsleden vrij te stemmen. Men probeert hier een partijpolitiek verhaal van te maken, maar dit gaat om de individuele vrijheid van onze parlementsleden', benadrukt de liberale voorzitter. Die sluit overigens niet uit dat zijn eigen fractiegenoten tegen zullen zijn. 'Het wordt een dubbeltje op zijn kant.'

